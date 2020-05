11:30

In der Schweiz und in Liechtenstein haben sich innerhalb des letzten Tages 54 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt, etwas mehr als am Vortag. Am Samstag hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 44 zusätzliche Fälle gemeldet.

Insgesamt gab es nach Angaben des BAG vom Sonntag 30'305 laborbestätigte Fälle. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit jeweils tieferen Zahlen am Wochenende. Pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner gab es 353 Infektionen.

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 in allen Kantonen zusammen betrug nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntagmittag 1832.

Bisher wurden insgesamt 309'595 Tests durchgeführt. Davon waren nach Angaben des BAG 12 Prozent positiv. Eine Person kann mehrere Male getestet worden sein. Das BAG empfiehlt Tests für alle Patienten mit Symptomen von Covid-19.

+++

10:40

Die staatlichen Massnahmen zur Bekämpfung der Coronakrise dürften der Schweiz rund 100 Milliarden Franken kosten. Das Massnahmenpaket des Bundesrates und des Parlaments, mit dem die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abgefedert werden sollen, wird mit über 57 Milliarden Franken veranschlagt.

Hinzu kommen 35 Milliarden Franken für die Arbeitslosenversicherung sowie Zusatzleistungen der Kantone und Städte, wie die "SonntagsZeitung"schreibt. Die Arbeitslosenquote dürfte laut einer Schätzung des Basler Arbeitsmarktexperten George Sheldon im Herbst auf 4,8 Prozent steigen.

Am Montag folgt der zweite Lockerungsschritt Richtung (neue) Normalität. Einkaufen, ins Restaurant gehen, gemeinsam Sport treiben – vieles ist wieder möglich. Freuen wir uns, ohne euphorisch zu werden. Bleiben wir vorsichtig, um eine zweite Welle zu verhindern. #CoronaInfoCH pic.twitter.com/ahnwDj9aKx — Alain Berset (@alain_berset) May 9, 2020

+++

10:05

In Russland hat die Zahl der Corona-Infektionen die Schwelle von 200'000 überschritten, wie die Behörden mitteilen. Binnen 24 Stunden seien 11.012 neue Ansteckungen nachgewiesen worden. Die Zahl der Toten steigt auf 1915.

+++

09:20

Singapur verzeichnet 876 neue bestätigte Corona-Infektionen. Die Gesamtzahl der Fälle liege damit bei 23'336, teilt das Gesundheitsministerium mit. Der Großteil der neuen Ansteckungen sei bei Wanderarbeitern aufgetreten, die in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind. Nur drei neue Fälle gebe es bei Einheimischen.

+++

07:25

China meldet erstmal seit über einem Monat eine Coronavirus-Infektion in der Millionenstadt Wuhan, wo der Ausbruch der Epidemie ursprünglich entdeckt worden war. Der Fall ist eine der 14 bestätigten Ansteckungen, die China am Sonntag veröffentlichte. Zuletzt war am 3. April in Wuhan eine Infektion festgestellt worden.

+++

07:00

Die Gesundheitskosten in der Schweiz sind im ersten Quartal um 5 Prozent gestiegen, wie Santésuisse-Direktorin Verena Nold im Gespräch mit dem "Blick" sagte. Der Einfluss der Coronavirus-Pandemie lässt sich laut Nold noch nicht abschätzen. Allerdings könne die Behandlung eines Corona-Patienten bis zu 120'000 Franken kosten.

Anstieg um 5 Prozent: Kostenexplosion im Gesundheitswesen https://t.co/AtxgCn6DmC — BLICK (@Blickch) May 9, 2020

Auf der andern Seite werden andere Gesundheitsdienste während der Krise weniger genutzt. Laut Nold schliesst einen weiteren Prämienschub bei den Krankenkassen dennoch nicht aus.

+++

Abonnieren Sie hier gratis den Newsletter von cash.ch

+++

05:10

Nach Angaben der Behörden steigt die Zahl neuen Infektionen in Südkorea um 34. Das ist der höchste Wert seit dem 9. April. Acht davon seien eingeschleppt worden. Viele der neuen Fälle sind vermutlich auf einen Infizierten zurückzuführen, der in Clubs in Seoul Menschen ansteckte, bevor er positiv getestet wurde.

Am Freitag hatten die Behörden von 15 Personen gesprochen. Bei den Zahlen am Sonntag wurden keine Details genannt, ausser dass es 14 Neuansteckungen in Seoul gab. Die Behörden der Hauptstadt haben bis jetzt 1500 Menschen ausgemacht, die diese Clubs am vergangenen Wochenende besucht hatten.

Two countries have been held up as examples of how to handle a pandemic: South Korea and Germany. So how are they preparing to return to "normal" life? In one word: Cautiously. https://t.co/5K8E3P6k1I — CNN (@CNN) May 10, 2020

+++

04:40

Der US-Regierungsexperte Anthony Fauci geht in Quarantäne, nachdem er Kontakt mit einem Infizierten hatte. Der 79-jährige Leiter des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) sei negativ getest worden, sagte ein Vertreters des NIAID. Er werde nun regelmässig getestet.

+++

04:05

Das Robert-Koch-Institut meldet in Deutschland 667 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit steigt die Zahl der Fälle auf insgesamt 169'218. Die Zahl der Toten wächst um 13 auf 7395. Nach Angaben des RKI sind rund 144'400 Menschen inzwischen genesen, das sind etwa 1100 mehr als am Vortag.

+++

03:55

China meldet nach Angaben der Behörden 14 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das ist die höchste Zahl seit dem 28. April. Damit steigt die Zahl der Infektionen insgesamt auf 82'901. Zwei der neuen Fälle seien aus dem Ausland eingeschleppt worden.

Elf Neuinfektionen habe es in der nordöstlichen Provinz Jilin gegeben. Daher wurde die Risikostufe für die Stadt Shulan in der Provinz auf "hoch" von "mittel" geändert. Alle anderen Regionen in China sind seit Donnerstag mit "niedrig" eingestuft.

+++

01:10

Die gesamte Mannschaft des deutschen Fussball-Bundesliga-Zweitligisten Dynamo Dresden muss in Quarantäne. Der Clubs teilte auf seiner Webseite mit, dass weitere Tests der Mannschaft und des Betreuerstabs zwei neue Coronavirus-Fälle gezeigt hätten.

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden muss nach positiven Corona-Fällen für zwei Wochen in Quarantäne. Das könnte den Plan zur Fortsetzung der Saison gefährden. Denn die Chancengleichheit ist jetzt kaum noch gegeben. https://t.co/qGg4lnFAg4 pic.twitter.com/Rj6GnHHoma — DER SPIEGEL (@derspiegel) May 9, 2020

Das Gesundheitsamt habe deswegen eine vierzehntägige häusliche Quarantäne angeordnet, in der weder trainiert noch am Spielbetrieb teilgenommen werden könne. Damit könne die Saison nicht wie geplant mit dem Spiel am 17. Mai bei Hannover 96 wieder aufgenommen werden.

+++

21:35

Die Zahl der Virus-Toten in den USA steigt nach Angaben der Seuchenschutzbehörde CDC um 1557 auf 77'034. Die Zahl der neu auf Covid-19 getesteten Personen steigt um 25'996 auf 1'274'036. Die Zahlen seien aber vorläufig und nicht von den einzelnen Bundesstaaten bestätigt, erklärt die CDC.

(cash/AWP/SDA/Reuters)