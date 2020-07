07:30

In Deutschland steigt die Zahl der festgestellten Infektionen um 248 auf 198'804. Nach Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) werden im Zusammenhang mit dem Virus drei neue Todesfälle gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl auf 9063.

Germany's confirmed coronavirus cases rise by 248 to 198,804 - RKI https://t.co/dJAQ3qusX3 pic.twitter.com/KtCqFRYwpR — Reuters (@Reuters) July 12, 2020

+++

02:20

In Brasilien steigt die Zahl der festgestellten Infektionen auf 1'839'850 von 1'800'827 am Vortag. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums legt die Zahl der Todesfälle um 1071 auf 71'469 zu. Das Land ist hinter den USA weltweit am zweitstärksten von der Pandemie betroffen.

Brazil sees over 1,000 new coronavirus deaths, cases top 1.8 million https://t.co/D4ri8JuhSy pic.twitter.com/GruWcyupjV — Reuters (@Reuters) July 12, 2020

+++

00:50

In Serbien gibt es die fünfte Nacht in Folge Proteste gegen die Regierung und deren Corona-Politik. Vor dem Parlament in Belgrad versammelten sich Tausende von Menschen. Ähnliche friedliche Demonstrationen gab es in anderen Städten. Die Versammlungen begannen aus Verärgerung über Massnahmen zur Eindämmung der Virus-Ausbreitung, die die Wirtschaft lähmen. Sie weiteten sich aus zu regierungskritischen Protestmärschen, auf denen der Rücktritt von Präsident Aleksandar Vucic gefordert wird. Am Freitagabend war es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen, bei denen Polizeiangaben zufolge 14 Polizisten verletzt und 71 Menschen festgenommen wurden. In Serbien haben die Behörden bislang 18'073 Covid-19-Erkrankungen festgestellt und 382 damit zusammenhängende Todesfälle.

+++

00:00

US-Präsident Donald Trump trägt erstmals seit Ausbruch des neuartigen Coronavirus bei einem öffentlichen Auftritt eine Gesichtsmaske. Anlass ist sein Besuch in einer medizinischen Einrichtung des Militärs vor den Toren Washingtons. Dort sollte er verletzte Soldaten und Frontsanitäter treffen.

Trump wears coronavirus mask during public visit to Walter Reed military hospital https://t.co/OX1FzfuFms — CNBC (@CNBC) July 11, 2020

+++

(Reuters/AWP/SDA/cash)