06:30

Professor Felix Uhlmann, der an der Universität Zürich Staats- und Verwaltungsrecht lehrt, hält die geplanten "Impfluencer"-Bons in der Schweiz als ungesetzlich. "Ich finde schlicht keine tragfähige gesetzliche Grundlage", sagt Uhlmann bei tagesanzeiger.ch. Er habe dafür das Epidemiengesetz unter die Lupe genommen. Weder die explizit darin vorgesehene Impfpflicht noch der darin aufgeführte Massnahmenkatalog passen laut Uhlmann auf das Verteilen von den 50-Franken-Gutscheinen als Impfanreiz. "Auch die Bestimmung über Finanzhilfen an öffentliche und private Organisationen im Artikel 50 ist kaum für Abgeltungen an die Kantone gedacht", sagt Uhlmann.

Unterstützung für seine Haltung erhält Uhlmann auch von Eva Maria Belser, Professorin für Staatsrecht an der Uni Freiburg. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verweist dagegen auf Artikel 9 des Epidemiengesetzes, wo es heisst: "Das BAG informiert die Öffentlichkeit (...) über die Gefahren übertragbarer Krankheiten und über die Möglichkeiten zu deren Verhütung und Bekämpfung."

+++

Abonnieren Sie hier den Newsletter von cash.ch, dem grössten Wirtschafts- und Finanzportal der Schweiz.

+++

06:20

In den USA verzeichnen die Gesundheitsbehörden mindestens 165'085 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie mehr als 43,95 Millionen Ansteckungsfälle nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt um mindestens 1669 auf 705'341.

+++

06:00

Australien kauft 300'000 Dosen der experimentellen antiviralen Pillen von Merck&Co. Nach Ansicht von Experten könnte das erste orale Coronavirus-Medikament "Molnupiravir" bei besonders gefährdeten Patienten die Wahrscheinlichkeit zu sterben oder ins Krankenhaus eingeliefert zu werden auf die Hälfte reduzieren. Das Medikament muss in Australien noch zugelassen werden.

Die Corona-Zahlen im australischen Bundesstaat Victoria steigen derweil trotz eines seit zwei Monaten andauernden Lockdowns weiter und haben einen neuen Höchstwert erreicht. Die Behörden in der Region mit der Metropole Melbourne meldeten am Dienstag 1763 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Das sind so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie.

+++

Corona LIVE: Ahead of festive season, India reports sharpest decline in weekly Covid-19 caseshttps://t.co/aMCT5mmEO6 — FinancialXpress (@FinancialXpress) October 4, 2021

+++

04:00

Der Städtetagspräsident in Deutschland, Burkhard Jung, ruft alle deutschen Bundesländer zu grösseren Anstrengungen bei den Corona-Impfungen auf. "Vor dem Winter müssen wir noch mehr Menschen zur Impfung motivieren, nur dann können wir relativ sicher durch die kalte Jahreszeit kommen", sagt Jung den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Deshalb müssten die Impfangebote der Städte in Einkaufszentren oder bei Sportveranstaltungen weiter laufen. Schulen und Kitas müssten unbedingt offenbleiben, doch für mehr Sicherheit seien weitere 2G-Regeln erforderlich. Wer auf den Weihnachtsmarkt, oder in Kinos, Clubs oder in ein Fitnessstudio gehen wolle, solle sich impfen lassen.

+++

03:00

Die Corona-Pandemie hat dem UN-Kinderhilfswerk Unicef zufolge die psychische Gesundheit von jungen Menschen beeinträchtigt. Eine Umfrage in 21 Ländern ergab demnach, dass sich jeder fünfte Mensch im Alter zwischen 15 und 24 Jahren "häufig depressiv fühlt oder wenig Interesse daran hat, Dinge zu tun". Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Unicef-Bericht hervor, für den Kinder und junge Erwachsene in 21 Ländern befragt wurden. Die Organisation stellt dabei einen direkten Bezug zu den Auswirkungen der Pandemie her.

+++

00:00

Die Pandemie nagt an der Motivation der ETH-Studentinnen und Studenten. Dies zeigt eine Umfrage der Zürcher Hochschule. 62 Prozent der Studierenden gaben an, mit ihrem Studium an der ETH zufrieden oder sogar sehr zufrieden sein, heisst es in einer Mitteilung. Im Jahr 2015 hat die ETH bereits einmal nach der Zufriedenheit mit dem Studium gefragt. Damals lag die Gesamtzufriedenheit höher: 82 Prozent gaben an, sehr zufrieden oder zufrieden zu sein.

+++

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)