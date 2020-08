08:00

Lange hatte sich die Lage beruhigt, doch auch im ehemaligen Corona-Krisenland Nummer Eins, Italien, zeigt die Zahl der Neuinfektionen nach obren. Am Höhepunkt der italienischen Feriensaison, an Ferragosto (15. August), wurden 629 neue Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden gemeldet, das war die höchste Zahl seit Ende Mai. Am Sonntag sank die Zahl dann wieder auf 479 neue Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden. Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza betonte, dass in Italien das Durchschnittsalter der Menschen mit einer Corona-Infektion in den vergangenen Wochen "spektakulär gesunken" sei. Bis zum 7. September müssen daher sämtliches Discos im Land geschlossen bleiben.

Nicht einmal die Hälfte der neuen Corona-Fälle in der Schweiz wird gemeldet. Der Präsident der Zürcher Ärztegesellschaft, Josef Widler (66), kritisiert in einem Interview mit blick.ch das umständliche Verfahren des Bundesamts für Gesundheits (BAG). "Das BAG ist nicht fähig, Daten modern zu verarbeiten", sagt Widler. Laut dem Arzt sei die Digitalisierung in den Schulen fortgeschrittener als jene beim BAG.

Das hätte zur Folge, dass die Schweiz viel im Trüben fische. Die Datenlage sei schlicht ungenügend, so Widler. "Die einzigen Zahlen, die einigermassen stimmen, sind die Anzahl Infizierter und Hospitalisierter. Die Toten stimmen auch etwa plus, minus eins. Aber ansonsten sind die Daten, um die Strategie zu beurteilen, für mich absolut ungenügend." Das ganze Interview lesen Sie hier.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) ruft angesichts der Warnung des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU), sich angesichts steigender Corona-Infektionszahlen bei privaten Feiern auf den Familienkreis zu beschränken, zu einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung auf, um einen erneuten Lockdown zu verhindern.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bereitet die Deutschen nach den gestiegenen Fallzahlen nun auf erneute Corona-Einschränkungen vor. Vier Bereiche stehen dabei im Fokus. (€) https://t.co/hy7JyJ3I1b pic.twitter.com/AwYkMBlRBf — WirtschaftsWoche (@wiwo) August 17, 2020

"Dieser hätte schwere Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Gesellschaft", sagt Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND/Dienstagsausgaben). Viele Geschäfte im Bereich des Einzelhandels und der Gastronomie würden ein erneutes Herunterfahren des öffentlichen Lebens kaum verkraften. "Es sollten alle darauf bedacht sein, die seit Mitte Mai gewonnenen Freiheiten des Ausgehens und Reisens zu verteidigen", ergänzt die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Ingrid Hartges. Das gelte für Wirte, Personal wie für Gäste. Deshalb müssten sich alle an die Spielregeln halten, forderte sie.

In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle nach Angaben des Robert-Koch-Instituts um 1390 auf 225,404 gestiegen. An den Folgen des Virus sind in den vergangenen 24 Stunden vier weitere Personen gestorben, die Gesamtzahl der Todesfälle steigt demnach auf 9236.

Nach Angaben der Johns Hopkins Universität vom Dienstagmorgen wurden in den zurückliegenden 24 Stunden in Deutschland 1693 Neuansteckungen registriert, mehr als drei mal so viele wie am Vortag und so viele wie seit dem 25. April nicht mehr. Die bisherigen Höchstwerte bei den Neuinfektionen in Deutschland hatten Ende März an manchen Tagen bei knapp 7.000 gelegen.

If you've tested positive for #COVID19 antibodies, is it a good idea to "be less careful" to "keep the antibodies active?" "It's not a good idea to intentionally try to re-expose yourself," explains @C_R_Watson. Find out why on @PublicHealthPod. https://t.co/xOG9B3xHCQ pic.twitter.com/3Vbn2AtM15 — Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (@JohnsHopkinsSPH) August 14, 2020

Seit Beginn der Pandemie haben sich in der Bundesrepublik insgesamt 226.700 Personen mit dem Virus angesteckt. Deutschland liegt damit auf dem 20. Platz weltweit. Es wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gemeldet. Die Gesamtzahl der Todesfälle stieg damit auf 9.236. Laut dem Robert Koch Institut am Vorabend ging die Reproduktionszahl, der sogenannte 4-Tage-R-Wert, auf 1,11 zurück, von 1,21 am Tag zuvor. Der 7-Tage-R-Wert, der Schwankungen stärker ausgleicht, wurde mit 1,04 angegeben. Das R-Mass gibt an, wie viele weitere Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt; die Zahl sollte unter 1,0 liegen, um eine exponentielle Ausbreitung zu verhindern, die das Gesundheitssystem überfordern könnte.

Laut einer Datenauswertung der Nachrichtenagentur Reuters ist eine Infektion mit dem Coronavirus weltweit inzwischen bei mehr als 21,81 Millionen Menschen nachgewiesen. 770.518 Menschen sind bislang den Folgen einer Ansteckung erlegen.

Daily #COVID19 data trends for August 17, 2020:

U.S. new cases: 42,048

U.S. positivity ratio: 6.44%

New cases rising: TX, CA, FL

New cases rising: India, U.S., Brazil

Learn more at https://t.co/n8n4uc6zzr pic.twitter.com/foDSYv1Fnb — Johns Hopkins University (@JohnsHopkins) August 17, 2020

Brasiliens drittgrösster Schweine- und Geflügelverarbeiter Central Cooperativa Aurora Alimentos erklärt sich bereit, ab dem 21. August rund 11.000 Arbeiter auf Coronavirus zu testen, teilt die Staatsanwaltschaft im Bundesstaat Santa Catarina mit. Chinesische Behörden hatten vergangene Woche Spuren des Virus auf Hühnchenprodukten des brasilianischen Fleischproduzenten gefunden.

Brasilien verzeichnet nach Angaben des Gesundheitsministeriums 19.373 neue Coronavirus-Infektionen und 684 weitere Todesfälle binnen 24 Stunden. In dem lateinamerikanischen Land sind bislang 3,359 Millionen Menschen erkrankt und 108.536 Personen an den Folgen des Virus verstorben.

