Die deutsche Regierung will die weltweite Reisewarnung für Touristen ab dem 15. Juni für 31 europäische Staaten aufheben, wenn die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie es zulässt. Neben den 26 Partnerländern Deutschlands in der Europäischen Union gehören dazu das aus der EU ausgetretene Grossbritannien und die vier Staaten des grenzkontrollfreien Schengenraums, die nicht Mitglied in der EU sind: Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein.

Bei einer Razzia durchsuchte am Montag die Polizei die Geschäftsräumlichkeiten von verschiedenen Unternehmen im Kanton Waadt und nahm mehrere Personen fest. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, sich mit den Corona-Hilfskrediten des Bundes in illegaler Weise bereichert zu haben, schreibt die NZZ. Mehr als 1,5 Millionen Franken davon wurden ins Ausland transferiert – vermutlich in die Türkei. Die Staatsanwaltschaft schreibt, dass es sich bei den mutmasslichen Betrügern um Schweizer Bürger mit türkischen Wurzeln handelt. Es gibt aus mehreren Kantonen Meldungen von Betrugsfällen mit den Hilfskrediten.

Corona-Kredite über 1,5 Millionen Franken mutmasslich in die Türkei abgeflossen – Polizei nimmt bei Razzia mehrere Personen fest @Fumagalli_A https://t.co/rP0ZrwAtSU — Neue Zürcher Zeitung (@NZZ) May 25, 2020

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts für Infektionskrankheiten (RKI) um 432 auf 179'002. Binnen 24 Stunden sind 45 weitere Menschen an den Folgen der Virusinfektion gestorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Deutschland beläuft sich damit laut RKI auf 8302.

Eine Uebersicht zu den Coronavirus-Fällen weltweit gibt es hier bei der Johns Hopkins Universität.

Die Coronavirus-Pandemie hat den Zürcher Verkehrsverbund ZVV weitestgehend unvorbereitet getroffen. "Ein Szenarium, wie es nun mit dem Coronavirus eingetreten ist, gab es mindestens bei uns nicht." Dies sagte der Direktor des ZVV Franz Kagerbauer der NZZ. Als Ausweg aus der Krise im öffentlichen Verkehr würde es schon helfen, wenn die Bundesbehörden eindeutige Ansagen machen würden, erklärte der ZVV-Direktor weiter. "Zu Beginn der Krise hörte man vom Bundesamt für Gesundheit, dass Masken nicht viel bringen. Diese Verwirrung, die geschaffen wurde, ist nun ein grosses Problem", sagte er.

"Vom Bundesamt für Gesundheit erhält man gegenwärtig relativ bescheidene Antworten", kritisierte er zudem. Es sei aber an der Zeit, Klarheit zu schaffen: "Wer eine Maske trägt, schützt seine Mitmenschen. Wenn das alle tun, dann ist man selber auch geschützt", führte Kagerbauer gegenüber der "NZZ" diesbezüglich aus. Laut Rückmeldungen würden derzeit deutlich unter zehn Prozent der Passagiere eine Schutzmaske tragen, sagte der ZVV-Direktor. "Eher nur fünf Prozent", erklärte er unter Berufung auf Schätzungen.

Japans Regierung rückt zunächst von einer Zulassung des Medikaments Avigan des Herstellers Fujifilm für die Behandlung von Covid-19 ab. Wie die Nachrichtenagentur Kyodo News unter Berufung auf einen Regierungsbeamten berichtete, werde keine Zulassung des Grippemedikaments wie ursprünglich geplant bis Ende Mai erfolgen. Ministerpräsident Shinzo Abe sagte Anfang des Monats, er hoffe, dass das Medikament irgendwann im Mai zugelassen werde, wenn seine Wirksamkeit und Sicherheit bestätigt werden könne. Fujifilm-Aktien brachen in der vergangenen Woche ein, nachdem Kyodo berichtet hatte, dass eine Zwischenstudie keine eindeutigen Beweise für die Wirksamkeit von Avigan bei der Lungenerkrankung Covid-19 zeigte.

China bestätigt sieben neue Coronavirus-Fälle binnen 24 Srunden. Alle Neuinfektionen seien auf Reisende aus Übersee zurückzuführen, es handele sich um sogenannte "importierte Fälle", teilt die chinesische Gesundheitskommission mit. Die Gesamtzahl der Fälle auf dem chinesischen Festland beläuft sich nach offiziellen Angaben auf 82'992. Die Zahl der Todesopfer bleibt unverändert bei 4634.

Die US-Regierung legt den Beginn der Einreisebeschränkungen für Nicht-US-Bürger aus Brasilien auf einen früheren Termin. Die Regelung trete nun ab dem 26. Mai 23.59 Uhr amerikanische Ostküstenzeit in Kraft und nicht erst ab dem 28. Mai, teilt das Weiße Haus mit. Brasilien zählt nach den USA weltweit die meisten Coronavirus-Fälle.

Brasilien verzeichnet nach Angaben des Gesundheitsministeriums erstmalig binnen 24 Stunden mehr Covid-19-Todesfälle als die USA. An den Folgen der Lungenkrankheit sind in Brasilien am Montag 807 Menschen gestorben, in den Vereinigten Staaten 620. Das lateinamerikanische Land verzeichnet nach offiziellen Angaben mit 374'898 Fällen weltweit den zweitgrössten Ausbruch des neuartigen Coronavirus, hinter den USA mit 1,637 Millionen Erkrankten. Die Gesamtzahl der Todesfälle in den USA liegt gemäss einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters bei 97'971, im Vergleich zu Brasilien mit 23'473.

Jair Bolsonaro’s populism is leading Brazil to disaster https://t.co/tV6jSfPyrn — Financial Times (@FT) May 25, 2020

