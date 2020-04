11:15

Die sieben Mitglieder des Bundesrates rufen die Schweizer Bevölkerung dazu auf, an Ostern zuhause zu bleiben. Die Landesregierung verbreitet das Video an Karfreitag unter anderem über Twitter.

#BleibenSiezuHause Diese Ostern sind anders. So feiern die Bundesrätinnen und -räte dieses Jahr Ostern. #CoronaInfoCH pic.twitter.com/8R0G93H6ax — André Simonazzi (@BR_Sprecher) April 9, 2020

In einem gemeinsamen Video teilen die Regierungsmitglieder mit, wie sie selbst die Feiertage verbringen und mit nahestehenden Personen in Kontakt bleiben wollen.

Nach Angaben vom Donnerstag sind in der Schweiz bisher 23'574 Personen auf das Coronavirus positiv getestet worden. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) datiert die Zahlen täglich auf.

+++

10:40

Die italienische Regierung will die Ausgangsverbote für die Bürger nach Medienberichten bis zum 3. Mai verlängern. Einen solchen Beschluss wolle Premierminister Giuseppe Conte am Freitag vor der Presse verkünden, schrieb die Zeitung "La Repubblica". Auch andere Print- und TV-Medien meldeten, das Land werde frühestens am 4. Mai, also in mehr als drei Wochen, wieder grossflächig geöffnet.

Ein Grossteil der derzeit geschlossenen Unternehmen müsste bis dahin noch auf die Wiederaufnahme der Produktion warten, hiess es in der Zeitung "Corriere della Sera".

«Beeilt Euch!» - Wie Italiens Wirtschaft das Ende des Corona-Shutdown herbeisehnt https://t.co/CUXDBLg6h8 — cash (@cashch) April 10, 2020

In Italien, das von der Corona-Pandemie extrem stark getroffen ist, hatte sich die Ansteckungswelle zuletzt verlangsamt. Trotzdem meldete der Zivilschutz am Donnerstag 610 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden - und damit mehr als am Vortag. Insgesamt starben in Italien seit dem Beginn der Viruswelle im Februar 18 279 Infizierte. Rund 144 000 Menschen wurden positiv auf den Erreger getestet.

+++

09:20

US-Präsident Donald Trump sieht die USA auf dem Höhepunkt der Coronavirus-Krise. "Ich bin ziemlich sicher, dass wir auf dem Gipfel des Hügels sind. Und jetzt gehen wir herunter. In einigen Fällen haben wir diesen Prozess schon begonnen", sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im Weissen Haus. Vize-Präsident Mike Pence präzisierte im Anschluss, dass die Gebiete, die besonders von der Epidemie betroffen seien - wie New York, Louisiana und Detroit, dem Höhepunkt "nah" seien.

An zwei Tagen in Folge waren zuletzt fast 2000 Menschen nach einer Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 gestorben. "Das sind keine Zahlen, das sind Leben", sagte Pence. Mit Blick auf die Todeszahlen sprach der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, der Virologe Anthony Fauci, von einer "schlimmen Woche". "Tatsächlich scheint es jeden Tag einen Rekord im Vergleich zum Vortag zu geben", sagte Fauci. Während die Todeszahlen anstiegen, sinke die Zahl der Menschen, die ins Krankenhaus kommen, "dramatisch".

Trump zeigte sich optimistisch, dass weniger Menschen in der Krise sterben könnten als mindestens erwartet worden waren. Er sprach von einem Niveau, das niedriger liegen könnte als 100'000. In den USA, einem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern, gab es bis Donnerstag rund 450'000 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus, wie Daten der Universität Johns Hopkins zeigten. Rund 16'000 Menschen starben demnach.

Coronavirus lockdowns across the globe should not be completely lifted until a vaccine for the disease is found, according to a study based on China's outbreak published in medical journal The Lancet. https://t.co/iaR150wK49 — CNN (@CNN) April 10, 2020

+++

Abonnieren Sie hier kostenlos den Newsletter von cash.ch

+++

08:35

Der französische Pharmakonzern Sanofi will 100 Millionen Dosen des Malaria-Medikaments Hydroxychloroquin zur Behandlung gegen das neuartigen Coronavirus an 50 Länder spenden.

Das Unternehmen teilt zudem mit, dass es seine Produktionskapazitäten an seinen acht Fertigungsstandorten für Hydroxychloroquin weltweit um 50 Prozent erhöht habe und sie bis zum Sommer vervierfachen wolle. Hydroxychloroquin wird als ein mögliches Mittel gegen die neue Atemwegserkrankung Covid-19 angesehen und gegenwärtig bei der Behandlung von Patienten getestet.

+++

06:20

In Deutschland ist die Zahl der Todesfälle infolge einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) um 266 auf 2373 gestiegen. Mittlerweile wurden 113'525 Infektionsfälle bestätigt, 5323 mehr als am Tag zuvor. Die Zahl der genesenen Patienten legte binnen 24 Stunden um 3987 auf 53'913 zu.

+++

05.25

Der US-Flugzeugbauer Boeing erwägt einem Zeitungsbericht zufolge den Abbau von etwa zehn Prozent der Stellen in dem Unternehmen. Dies könne über Abfindungen, Frühverrentungen und Kündigungen geschehen, berichtet das "Wallstreet Journal". Der Plan betreffe hauptsächlich das zivile Geschäft. Boeing war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

+++

03:10

Im grössten Gefängnis von Chicago sind rund 450 Häftlinge und Wärter positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie die Behörden mitteilen. Es ist einer der grössten Ausbrüche der Epidemie an einem einzelnen Ort innerhalb der USA.

+++

02:20

Bei der US-Fluggesellschaft Delta Air Lines sind fast 35'000 Mitarbeiter bereit, sich in der Krise unbezahlt freistellen zu lassen. Das Unternehmen suche dennoch weitere Freiwillige, sagt Chef Ed Bastian. Man biete Freistellungen von bis zu zwölf Monaten an.

+++

01:55

Festland-China meldet 42 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Darunter seien 38 Reisende, die den Erreger in sich trügen, teilen die Gesundheitsbehörden mit. Zudem gebe es 47 neue asymptomatische Fälle. Am Vortag hatte China 63 neue Infektionen und 61 asymptomatische Fälle registriert.

(cash/AWP/SDA/Reuters/Bloomberg)