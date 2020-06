05:30

Südkoreas Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit lässt den Import des Medikaments Remdesivir zur Behandlung von Covid-19 zu. Das Ministerium erklärt, es werde mit den Zentren für Seuchenbekämpfung un -prävention, weiteren Ministerien und dem Hersteller Gilead Sciences zusammenarbeiten, um das Medikament so schnell wie möglich zu importieren. Vergangene Woche war ein Regierungsgremium zu dem Schluss gekommen, dass Remdesivir positive Ergebnisse bei der Behandlung der neuartigen Lungenkrankheit erziele.

+++

02:45

Mexikanische Gesundheitsbehörden melden mit 3891 Fällen binnen 24 Stunden die höchste Zahl neuer Infektionen innerhalb eines Tages. Weitere 470 Menschen sind nach offiziellen Angaben dem Virus erlegen. Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf 97'326 und 10'637 Todesfälle. Die Gesundheitsbehörden vermuten, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt.

+++

01:05

In Brasilien sind in den vergangenen 24 Stunden mehr Menschen dem neuartigen Coronavirus erlegen als bislang täglich zuvor. Das Gesundheitsministeriums bestätigt 1262 Todesfälle und 28'936 weitere Infektionen. In dem lateinamerikanischen Land gibt es inzwischen insgesamt 555'383 bestätigte Coronavirus-Fälle, 31'199 Menschen sind an den Folgen von Covid-19 verstorben. Bislang gibt es keine Anzeichen für eine Verlangsamung des Ausbruchs in Lateinamerikas grösstem Land.

Brazil sets another record for daily coronavirus deaths https://t.co/xtVmxjTqT4 pic.twitter.com/iFANQ7crOs — Reuters (@Reuters) June 3, 2020

+++

00:05

Die Zahl der Virus-Toten in den USA steigt nach Angaben der Behörde CDC um 696 auf 104'396 Die Zahl der bestätigten Infizierten legt um 26'177 auf rund 1,787 Millionen zu.

(cash/Reuters/Bloomberg/SDA/AWP)