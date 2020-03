12:50

In der Schweiz gibt es, Stand 23. März, nun 8060 Fälle positiv getestete Fälle von Coronavirus. Das sind über 1000 Fälle mehr als am Vortag. Bisher sind 66 Personen am Coronavirus gestorben. Das teilt das BAG per Twitter mit.

12:30

Daniel Koch, Leiter der Abteilung "Übertragbare Krankheiten" im Bundesamt für Gesundheit (BAG), wollte eigentlich bald in Pension gehen. Doch dann kam das Coronavirus - und nun kennt ihn die ganze Schweiz. Wer ist Daniel Koch? Ein Porträt hier bei tagblatt.ch und unten bei der Schweizer Illustrierten.

Daniel Koch vom BAG, der Marathon-Mann https://t.co/OWfgYTsrtp — Schweizer Illu (@schweizerillu) March 22, 2020

+++

11:30

Wegen Reisewarnungen und Einreisestopps im Kampf gegen das Corona-Virus haben Fluggesellschaften am Pazifik und in Nahost ihren Betrieb weitgehend eingestellt. So untersagte der Stadtstaat Singapur am Wochenende Einreisen oder Durchreisen über das Drehkreuz. Singapore Airlines kündigte daher an, die Kapazität mindestens bis Ende April um 96 Prozent zu reduzieren. Insgesamt bleiben 185 Flugzeuge am Boden. Die Airline werde Kreditlinien in Anspruch nehmen und die Abnahme neuer Flugzeuge aufschieben, erklärte das Unternehmen.

Nach einer Schätzung der Ratingagentur Moody's wird die globale Kapazität an Passagierflügen um 25 bis 35 Prozent sinken unter der Voraussetzung, dass sich die Ausbreitung des Corona-Virus bis Ende Juni verlangsamt. Der Flugdatenspezialist OAG erklärte, in der vergangenen Woche seien zwölf Prozent weniger Flüge weltweit abgehoben als im Vorjahreszeitraum.

+++

10:45

In der Corona-Krise haben mittlerweile 15 europäische Staaten Grenzkontrollen im eigentlich kontrollfreien Schengenraum eingeführt. Über das Wochenende kamen Belgien und Luxemburg hinzu, wie ein Sprecher der EU-Kommission mitteilte. Neben Deutschland haben somit zwölf weitere EU-Staaten Kontrollen bei der Brüsseler Behörde gemeldet. Hinzu kommen die Schweiz und Norwegen, die ebenfalls zum Schengenraum gehören. Die Kontrollen hatten in der vergangenen Woche mitunter zu Megastaus an den europäischen Binnengrenzen geführt. An der deutschen Grenze zu Polen staute der Verkehr sich zeitweise 60 Kilometer.

+++

09:30

Der Textildiscounter Primark schliesst all seine Filialen und muss dafür herbe Einbussen hinnehmen. Pro Monat wird der Konzern einen Nettoumsatzverlust von 650 Millionen Pfund verkraften müssen. Der Mutterkonzern Associated British Foods teilte zudem mit, dass Primark keine Bestellungen bei seinen Lieferanten mehr aufgeben werde und alle Kosten überprüft würden. "Wir schätzen derzeit, dass wir rund 50 Prozent der gesamten Betriebskosten decken können", hiess es.

+++

09:15

In Deutschland sind dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge 22'672 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Toten liegt demnach bei 86. Am Sonntag waren 18'610 Infizierte und 55 Tote gemeldet worden. Das RKI verzeichnet neben steigenden Zahlen von Infizierten auch eine Zunahme bei den Heilungen. "Von den bestätigten Fällen sind mindestens 2809 genesen", sagt RKI-Chef Lothar Wieler.

+++

06:35

Trotz des weltweiten Kampfes gegen die neuartige Lungenkrankheit Covid-19 haben sich nach Angaben von US-Experten fast 330'000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Knapp 14'400 Covid-19-Tote seien bisher gezählt worden, berichteten die Wissenschaftler der US-Universität Johns Hopkins am Sonntag weiter.

+++

03:45

In Festland-China ist den Behörden zufolge den fünften Tag in Folge keine Neuinfektion gemeldet worden. Allerdings stieg die Zahl der aus dem Ausland eingeschleppten Fälle weiter an, wie die Nationale Gesundheitskommission am Montag mitteilt. Von 39 Neuinfektionen gingen alle darauf zurück. Dabei handelt es sich vor allem um chinesische Heimkehrer. Die Zahl der Infektionen in China steigt damit auf 81'093, die Zahl der Todesfälle legt um neun auf 3270 zu.

Hier die Coronavirus Live Map der Welt:

+++

03:00

Nach Angaben von US-Vizepräsident Mike Pence sind unter dem Programm der Bundesbehörden bislang mehr als 30'00 US-Amerikaner positiv auf das Virus getestet worden. Dabei habe es insgesamt 254.000 Tests gegeben. In den Zahlen seien örtliche Tests nicht enthalten.

Vice President @Mike_Pence: "People in communities large and small across America are responding, are cooperating, are communicating—not just on behalf of their own health and the health of their family, but more importantly, on behalf of the most vulnerable among us." pic.twitter.com/ldvodYYfJi — The White House (@WhiteHouse) March 23, 2020

(cash/AWP/Bloomberg/SDA/Reuters)