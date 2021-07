06:35

US-Präsident Joe Biden hat die Amerikaner am Nationalfeiertag eindringlich zum Impfen aufgefordert, um gemeinsam die "Unabhängigkeit" vom Coronavirus zu erreichen. Sich impfen zu lassen sei das "Patriotischste", was die Bürger jetzt tun könnten, sagte Biden am Sonntagabend Ortszeit, dem Unabhängigkeitstag, im Garten des Weissen Hauses. "Also bitte: Falls Sie noch nicht geimpft sind, tun Sie es. Tun Sie es jetzt - für sich selbst, für Ihre Lieben, für Ihre Gemeinde, für Ihr Land."

Bisher bekamen jedoch nur 67 Prozent, oder 173 Millionen Menschen, mindestens die erste Impfung, wie Daten der Gesundheitsbehörde CDC zeigten. Gut 58 Prozent aller Erwachsenen sind bereits vollständig geimpft.

06:30

Steigen die Fallzahlen in der Schweiz wieder? Voraussichtlich aum 13.30 Uhr wird das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Fallzahlen für das Wochenende bekannt geben. In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Freitag 158 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Damit lag der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 118. Am Donnerstag hatte dieser Schnitt noch bei 111 gelegen. Ebenfalls in den vergangenen Tagen meldete auch Deutschland wieder eine leicht ansteigende Inzidenz.

Experten weisen aber auch darauf hin, dass Fallzahlen und Inzidenzen nicht isoliert betrachtet werden sollten. "Es müssen darüber hinaus auch Krankenhausbelegungen, Altersverteilungen, Intensivbelegung, Regionalität und ähnliche Parameter einbezogen werden", sagte der Chef Kassenärztlichen Bundesvereinigung in Deutschland, Andreas Gassen, zum Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".

In Grossbritannien, wo die offenbar stark ansteckende Delta-Mutation des Virus bereits wieder für stark ansteigende Fallzahlen besorgt hat, bleibt die Zahl von Hospitalisierungen und Todesfällen tief. Experten sprechen davon, dass die dank der massenhaften Impfung älterer Menschen und von Risikopersonen die Verbindung zwischen Fallzahlen und Hospitalisationen sowie Todesfällen "gebrochen" sei.

Allerdings zeichnet sich in der Schweiz ab, dass der Impffortschritt stark zurückgeht. Am gestrigen Sonntag schrieb die "Sonntagszeitung", dass zahlreiche Kantone Mühe haben würden, eine Durchimpfungsrate von 60 Prozent der Bevölkerung zu erreichen. Bei jungen Menschen und in der Landbevölkerung scheint sich eine grössere Impfskepsis zu zeigen. Bundesrat Alain Berset gab in einem Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung" vom Samstag seiner Sorge Ausdruck, das auch bei Menschen über 80 Jahre ein Fünftel ungeimpft sei.

Urs Karrer, Vizepräsident der Covid-Taskforce des Bundes, ist besorgt wegen der "unkontrollierten EM-Euphorie". Die epidemiologische Lage präsentiere sich nicht so, dass Massen-Events unkontrolliert durchgeführt werden könnten, sagte der Infektiologe im Interview mit dem "SonntagsBlick". Am Freitag spielte die Schweiz in St. Petersburg gegen Spanien. Die russische Metropole ist ein Corona-Hotspot und verzeichnete am Wochenende so viele Todesfälle wie seit Beginn der Pandemie nicht.

04:33

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 212 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind sieben weniger als am Montag vor einer Woche, als 219 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt mit 5,0 gleich wie am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Eine Person starb im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91'031. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,5 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Kassenärzte-Chef Gassen - Alle Corona-Massnahmen für Geimpfte müssen weg https://t.co/xPZxvuONpB — BILD (@BILD) July 4, 2021

21:20

Der französische Gesundheitsminister Olivier Veran warnt vor einer vierten Infektionswelle in der Corona-Pandemie. Wegen der Delta-Variante seien die Infektionszahlen fünf Tage lang nicht zurückgegangen. "Das britische Beispiel zeigt, dass eine vierte Welle ab Ende Juli möglich ist", erklärte Veran. Die Impfkampagne müsse beschleunigt werden. Frankreich befinde sich in einem Rennen gegen die Zeit.

10:05

Grossbritannien meldet 24'248 neue Corona-Fälle, nach 24.885 am Samstag, und 15 Todesfälle, wie aus Regierungsdaten hervorgeht. Insgesamt hätten rund 45,3 Millionen Menschen eine erste Dosis Impfstoff erhalten, und 33,6 Millionen seien bereits vollständig geimpft.

Ein ranghoher Vertreter der britischen Regierung äusserte sich zuversichtlich, dass der Lockdown in England am 19. Juli endgültig aufgehoben werden kann. Die Aussicht darauf sei "sehr positiv", sagt der Staatssekretär für Wohnungswesen, Robert Jenrick, dem Sender Sky News. Das legten vorliegende Daten nahe, anhand derer die Regierung ihr weiteres Vorgehen entscheiden will.

01:05

Politiker in Deutschland wollen Bürger belangen, die ihre Impftermine nicht wahrnehmen. "Es wäre richtig, wenn es eine Strafe gäbe für diejenigen, die nicht einmal ihren Termin absagen", sagt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach der "Bild am Sonntag". "Denn diese Terminausfälle führen dazu, dass wir langsamer impfen, als wir könnten, und dass wir Impfstoff wegwerfen müssen."

Der Unionsfraktionsvize im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), forderte: "Wer nur zu bequem ist, zum Hörer zu greifen oder mit wenigen Klicks einen Termin abzusagen, sollte für die angefallenen Ausfallkosten aufkommen müssen."

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)