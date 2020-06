08:25

Nach Angaben der Johns Hopkins Universität vom Dienstagmorgen wurden in den zurückliegenden 24 Stunden in Deutschland 285 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. Damit stieg der Wert gegenüber dem Vortag, als er auf ein Zwei-Wochen-Tief zurückgegangen war, liegt aber weiterhin deutlich unter den Zahlen zum Höhepunkt der Pandemie Ende März, als an manchen Tagen knapp 7'000 Fälle registriert wurden. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Deutschland insgesamt 183'879 Personen mit dem Virus angesteckt. Deutschland liegt damit an neunter Stelle weltweit.

Weitere 8 Menschen sind zuletzt im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben, der niedrigste Wert seit dem 6. Mai. Die Gesamtzahl der Todesopfer stieg damit auf 8'563. Laut Robert Koch Institut am Dienstagabend lag die Reproduktionszahl R0 zuletzt bei 0,89. Am Vortag hatte der Wert 1,20 erreicht.Der Sieben-Tage-R-Wert, der Schwankungen ausgleicht, wird mit 0,87 angegeben. Das R-Maß gibt an, wie viele weitere Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt; die Zahl sollte unter 1,0 liegen, um eine exponentielle Ausbreitung zu verhindern, die das Gesundheitssystem überfordern könnte.

+++

07:15

In Indien sind inzwischen mehr als 200'000 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Die Zahl der Ansteckungen stieg binnen 24 Stunden um 8909 auf 207'615, wie die Behörden mitteilen. Das Land liegt damit weltweit auf Rang sieben. Ein weiterer rasanter Anstieg wird erwartet. Indien sei noch weit vom Höhepunkt der Infektionswelle entfernt, sagt ein Vertreter der Gesundheitsbehörden. Bislang sind in dem Land 5815 infizierte Menschen gestorben.

+++

06:15

Italiens Grenzen sind ab Mittwoch wieder für Urlauber offen. Nach rund drei Monaten mit strengen Corona-Beschränkungen gilt die Reisefreiheit für Menschen aus den anderen 26 EU-Ländern sowie weiteren Staaten wie Grossbritannien, Norwegen und der Schweiz. Eine Virus-Quarantäne von zwei Wochen entfällt. Vorher durften Ausländer nur mit triftigem Grund, wie etwa Arbeit, einreisen.

Die Öffnung der Grenzen für europäische Touristen und die Bewegungsfreiheit innerhalb Italiens sind weitere Schritte in Richtung Normalität. Die Schulen sollen allerdings noch bis September geschlossen bleiben.

Italien wirbt in Deutschland stark um Touristen. Allerdings fliegen viele Fluggesellschaften das Land noch nicht so regelmässig an wie früher. In Deutschland gilt zudem eine Reisewarnung für alle nicht notwendigen touristischen Reisen. Diese könnte nach bisherigen Überlegungen am 15. Juni enden.

+++

06:00

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) binnen 24 Stunden um 342 auf 182'370. Weitere 29 sind an den Folgen von Covid-19 gestorben. Damit steigt nach offiziellen Angaben die Zahl der Todesopfer in Deutschland auf 8551.

Germany is planning a stimulus package that would help companies and employees rebound more quickly from the economic crisis https://t.co/FxigDfinEY pic.twitter.com/pRtRoMZMLL — Reuters (@Reuters) June 3, 2020

+++

05:30

Südkoreas Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit lässt den Import des Medikaments Remdesivir zur Behandlung von Covid-19 zu. Das Ministerium erklärt, es werde mit den Zentren für Seuchenbekämpfung un -prävention, weiteren Ministerien und dem Hersteller Gilead Sciences zusammenarbeiten, um das Medikament so schnell wie möglich zu importieren. Vergangene Woche war ein Regierungsgremium zu dem Schluss gekommen, dass Remdesivir positive Ergebnisse bei der Behandlung der neuartigen Lungenkrankheit erziele.

+++

02:45

Mexikanische Gesundheitsbehörden melden mit 3891 Fällen binnen 24 Stunden die höchste Zahl neuer Infektionen innerhalb eines Tages. Weitere 470 Menschen sind nach offiziellen Angaben dem Virus erlegen. Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf 97'326 und 10'637 Todesfälle. Die Gesundheitsbehörden vermuten, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt.

+++

01:05

In Brasilien sind in den vergangenen 24 Stunden mehr Menschen dem neuartigen Coronavirus erlegen als bislang täglich zuvor. Das Gesundheitsministeriums bestätigt 1262 Todesfälle und 28'936 weitere Infektionen. In dem lateinamerikanischen Land gibt es inzwischen insgesamt 555'383 bestätigte Coronavirus-Fälle, 31'199 Menschen sind an den Folgen von Covid-19 verstorben. Bislang gibt es keine Anzeichen für eine Verlangsamung des Ausbruchs in Lateinamerikas grösstem Land.

Brazil sets another record for daily coronavirus deaths https://t.co/xtVmxjTqT4 pic.twitter.com/iFANQ7crOs — Reuters (@Reuters) June 3, 2020

+++

00:05

Die Zahl der Virus-Toten in den USA steigt nach Angaben der Behörde CDC um 696 auf 104'396 Die Zahl der bestätigten Infizierten legt um 26'177 auf rund 1,787 Millionen zu.

(cash/Reuters/Bloomberg/SDA/AWP)