12.05

Das Bundesamt für Gesundheit meldet 425 neue Infektionen. Damit steigen die Zahlen weiter an: Am Freitag wurden die Zahl von 405 Fällen publiziert. Sämtliche neuen Fälle beziehen sich auf die Schweiz. In Liechtenstein wurde keine neue Ansteckung registriert.

Todesfälle werden keine neuen gemeldet.

5.9.2020, 8 Uhr Neu Total seit Beginn

der Epidemie Laborbestätigte Infektionen 425 43 957 Hospitalisierungen 6 4590 Todesfälle 0 1732 Covid-19-Test 15 022 1 085 932

Why has Switzerland handled this crisis better than almost anyone else in Europe? https://t.co/5VEljtXDak — Nile Gardiner (@NileGardiner) September 4, 2020

+++

09:40

Die Ukraine verzeichnet einen Rekordanstieg bei den Coronainfektionen. Binnen 24 Stunden seien 2836 Fälle hinzugekommen, teilt der Nationale Sicherheitsrat mit. In dem Land gilt bis zum 28. September ein Einreiseverbot für die meisten Ausländer, ausserdem wurden Corona-Einschränkungen bis Ende Oktober verlängert, um das Virus einzudämmen.

+++

08:05

Als weltweit drittes Land nach den USA und Brasilien übersteigt nun auch in Indien die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen die Marke von vier Millionen. Die Schwelle sei überschritten worden, nachdem binnen eines Tages 86.432 neue Fälle hinzugekommen seien, teilt das Gesundheitsministerium mit. Erst vor 13 Tagen hatte Indien die Schwelle von drei Millionen Infektionen erreicht. Die Zahl der Toten kletterte zum Samstag um mehr als 1000 auf 69'561.

+++

08:05

Gestern verzeichnete die Schweiz erstmals seit Mitte April gibt es wieder über 400 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus innert 24 Stunden.

Am Donnerstag waren 364 bestätigte Fälle registriert worden, Mittwoch waren es 370, am Dienstag 216 und am Montag 163. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 43'532 laborbestätigte Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag mitteilte.

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag innerhalb eines Tages 405 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Damit wurde die Vierhundertermarke überschritten.

Der Zuständige für übertragbare Krankheiten des BAG, Stefan Kuster, sagte auf der gestrigten Medienkonferenz des Bundes, dass in der Schweiz drei Viertel aller Infizierten unter 40 Jahre alt seien. In der ersten Welle im Februar und März sei dies genau umgekehrt gewesen. An der Tatsache, dass vor allem junge Menschen infiziert werden, versuchen Forscher die deutlich tieferen Sterbezahlen zu erklären.

+++

Kommt die A380 von Emirates bald zurück nach Zürich? https://t.co/cgUNjSk8uC pic.twitter.com/f0Krncwyuk — Handelszeitung (@Handelszeitung) September 4, 2020

+++

+++

+++

05:35

In Deutschland wurden 1378 Neuinfektionen gemeldet. Damit steigt dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge die Zahl der Coronavirus-Fälle auf 248'997. Es gab zwei weitere Todesfälle, insgesamt starben 9324 Menschen an den Folgen des Virus.

+++

02:05

Brasilien hat die neuesten Corona-Zahlen nach oben revidiert. Das Gesundheitsministerium meldet für die letzten 24 Stunden 51'194 Neuinfektionen und 907 weitere Todesfälle. Damit steigen die Zahlen auf insgesamt fast 4,1 Millionen Infektionen und 125'521 Tote.

Zur Übersicht zur weltweiten Verbreitung der Pandemie von der Johns Hopkins University geht es hier.

+++

00:10

Der russische Pharmakonzern R-Pharm investiert mehr als 20 Millionen Euro in den süddeutschen Standort Illertissen (Landkreis Neu-Ulm). Das sagte Standortleiter Ivan Semenov der "Südwest Presse". An dem Standort solle noch im ersten Quartal 2021 die Fertigung eines sogenannten Oxford-Impfstoffes gegen das Coronavirus starten.

Der russische Mutterkonzern investiert in Illertissen laut Semenov mehr als 20 Millionen Euro in eine sterile Fertigung. Die Kapazität sei ausgelegt auf 500 Millionen Impfdosen im Jahr. Mit dem Impfstoff aus dem Landkreis Neu-Ulm sollen 35 Länder beliefert werden, unter anderem die GUS-Staaten - nicht aber Deutschland oder andere EU-Staaten. Der Oxford-Impfstoff (AZD1222) befindet sich im Moment in der Erprobungsphase III, also der entscheidenden.

Das Werk in Illertissen stelle zu einem späteren Zeitpunkt womöglich auch den Impfstoff Sputnik V her. Er ist in Russland schon zugelassen, die Erprobung entspricht aber noch nicht internationalen Standards.

+++

Die Zahl der Corona-Toten in den USA dürfte sich nach Einschätzung von Experten bis zum Jahresende in etwa verdoppeln. Das Gesundheitsinstitut der University of Washington geht davon aus, dass die Totenzahl auf 410'000 steigen wird. Allein im Dezember könnten täglich 3000 Menschen an dem Coronavirus sterben. Die Zahl der Toten könnte um 30 Prozent gesenkt werden, sollten mehr Amerikaner einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Jedoch nutzten immer weniger Menschen eine Maske. Die US-Seuchenbehörde hatte die Zahl der Toten zuletzt mit rund 186'000 angegeben.

L.A. County reports 3 more children sickened with coronavirus-linked syndrome https://t.co/PuA9YgEqpA — Los Angeles Times (@latimes) September 5, 2020

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat derweil Amtsinhaber Donald Trump in der Corona-Krise "chaotisches Missmanagement" vorgeworfen. Trump verstehe immer noch nicht, dass sich die Wirtschaft nicht vollständig erholen könne, bis die Pandemie unter Kontrolle gebracht worden sei, sagte Biden am Freitag. Solange es täglich Zehntausende Neuinfektionen und rund 1000 Todesfälle gebe, könne es keine "volle wirtschaftliche Erholung" geben, mahnte Biden vor Journalisten in Wilmington im Bundesstaat Delaware.

"Wenn der Präsident seinen Job gemacht hätte, hätte es nicht so schlimm werden müssen", sagte Biden weiter. Falls Trump die Bedrohung des Virus im Januar und Februar ernst genommen hätte oder zumindest im März und April entschlossen gehandelt hätte, wäre die Lage nie derart ausser Kontrolle geraten, sagte Biden. Bis heute sei der Präsident auch kein Vorbild, was das Tragen von Masken oder das Einhalten eines Sicherheitsabstands zum Eindämmen der Pandemie angehe. "Es ist fast so, als wäre es ihm egal", behauptete Biden. Er tritt bei der Wahl am 3. November gegen den Republikaner Trump an.

+++

20:05

Spanien verzeichnet 4503 bestätigte Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Insgesamt belaufen sich die registrierten Infektionen damit auf 498'989, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Das ist die höchste Zahl in Westeuropa. Die Zahl der Todesopfer ist demnach um 19 auf insgesamt 29'148 gestiegen.

+++

18:40

Das Coronavirus breitet sich in Frankreich weiter stark aus. Das Gesundheitsministerium registriert 8975 Neuinfektionen binnen eines Tages. Das ist der höchste Zuwachs seit Beginn der Pandemie. Am Vortag hatte die Behörde 7157 Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt haben sich nachweislich 309'156 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP/SDA)