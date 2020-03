09:30

Robert Wieler, der Chef des deutschen Robert-Koch-Instituts, schliesst nicht aus, dass es auch in Deutschland zu Zuständen wie in Italien kommen könnte. Es sei nicht auszuschliessen, dass unser Gesundheitssystem an seine Grenzen stosse, sagte Wieler im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung": "Wir müssen jedenfalls damit rechnen, dass die Kapazitäten nicht ausreichen, ganz klar". Wieler schränkte aber gleichzeitig ein, ob es wirklich so weit komme, sei Spekulation.

09:15

In einem vertrau­lichen Lagebulletin vom Dienstag wagte Schutz & ­Rettung Zürich, die Dienstabteilung des städtischen Sicherheitsdepartements, eine Prognose: Die "wahrscheinlichste Lageentwicklung" sei, dass die Pandemie nicht genügend eingedämmt werden könne. Daher müssten die Massnahmen weiter verschärft und "massiv verlängert werden" – über die Sommerferien hinaus. Das schreibt blick.ch.

Auch Karl Klingler, Leitender Arzt am Lungenzentrum Hirslanden in Zürich, rechnet laut blick.ch nicht mit einer raschen Entspannung der Lage: "Die jetzigen Massnahmen des Bundesrats reichen nicht aus." Mit ihnen werde es mehrere Monate dauern, bis die Zahl der Fälle zurückgehe. Klingler plädiert darum für eine rigorose Ausgangssperre nach dem Muster Italiens oder Spaniens, wo die Menschen lediglich in Ausnahmefällen aus dem Haus dürfen: "Nur so können wir es schaffen, dass die Kurve bis Ende Mai abflacht."

08:00

Der weltgrösste Hersteller von Schutzhandschuhen, Top Glove aus Malaysia, rechnet angesichts der hohen Nachfrage aus Europa und den USA mit Lieferengpässen. Die Bestellungen aus diesen Regionen seien in den vergangenen Wochen fast doppelt so hoch wie die Produktionskapazitäten der Firma gewesen, sagte Unternehmenschef Lim Wee Chai. Top Glove könne 200 Millionen Gummi-Handschuhe pro Tag herstellen. Daher seien die Lieferzeiten verlängert worden.

"Manche Kunden machen Panik-Bestellungen. Normalerweise bestellen sie zehn Container im Monat, aber auf einmal sind es 20 Container." Top Glove versuche, die Bestellungen pro Kunde zu beschränken. Die Produktion werde weiter erhöht. Zudem brauche die Firma 1000 zusätzliche Arbeiter, sagte Lim. Diese kämen sonst aus Nepal, wegen der Reisebeschränkungen fielen diese aber im Moment aus.

07:10

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind in Deutschland 52'547 Coronavirus-Fälle registriert. Das ist ein Plus von 3'965, wie das Institut mitteilt. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich demnach um 64 auf 389.

06:00

Die wegen der Pandemie in diesem Jahr abgesagten Olympischen Sommerspiele könnten einem Medienbericht zufolge im Juli 2021 starten. Das Internationale Olympische Komitee und die japanischen Organisatoren würden sich voraussichtlich auf den 23. Juli 2021 als Termin für die Eröffnungsfeier in Tokio einigen, berichtet der japanische Sender NHK. Die Abschlussfeier sei für den 8. August geplant. Ursprünglich waren die Spiele vom 24. Juli bis 9. August 2020 vorgesehen.

02:00

US-Präsident Donald Trump verzichtet im Kampf gegen die Pandemie auf eine Quarantäne für den besonders stark betroffenen Großraum New York. Stattdessen habe er die Gesundheitsbehörden angewiesen, "Reisehinweise" auszugeben, teilt Trump auf Twitter mit. Diese Empfehlungen sollten von den Gouverneuren der Bundesstaaten New York, New Jersey und Connecticut in Zusammenarbeit mit seiner Regierung erstellt werden. Einzelheiten würden die Zentren für Seuchenkontrolle noch am Samstag mitteilen. Trump selbst hatte zuvor ins Gespräch gebracht, dass die Ostküsten-Region abgeschottet werden könnte.

On the recommendation of the White House CoronaVirus Task Force, and upon consultation with the Governor’s of New York, New Jersey and Connecticut, I have asked the @CDCgov to issue a strong Travel Advisory, to be administered by the Governors, in consultation with the.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

01:15

In China sind am Samstag 45 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Am Freitag waren es noch 54. Insgesamt beläuft sich die Zahl der bekannten Ansteckungen jetzt auf 81'439, wie die Gesundheitsbehörden mitteilen. Am Samstag erlagen fünf weitere Personen dem Virus, am Freitag waren es drei. Das Land hat insgesamt 3300 Todesopfer infolge der Virus-Erkrankung zu beklagen.

