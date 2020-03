09:55

Norwegen prüft die Schließung mehrerer Flughäfen, um eine Ausbreitung des Virus einzudämmen. Auf dem größten Airport des Landes in Oslo könnte eine der beiden Rollbahnen geschlossen werden, sagt der Chef des Flughafenbetreibers Avinor, Dag Falk-Petersen, dem Sender NRK.

09:45

Social Distancing im öV: was nützt, ausserhalb der Stosszeiten zu pendeln - es ist 10.20 Uhr -, wenn SBB verkürzte Kompositionen fahren lassen? @railinfo_sbb @AndreasMeyer #Corona #S12 — Ulrich Rotzinger (@regniztor) March 12, 2020

09:30

Die gesamte Fussballmannschaft des italienischen Erstligisten Juventus Turin muss sich nach Angaben aus dem Umfeld des Vereins für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Grund ist, dass der Spieler Daniele Rugani positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Sollte sich das Team um Stürmerstar Cristiano Ronaldo tatsächlich in Isolation begeben, würde Juve nicht wie vorgesehen am 17. März das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Olympique Lyon austragen können. Rugani teilt unterdessen auf Twitter mit, es gehe ihm gut. Die Aktie des börsennotierten Vereins gerät unter die Räder. Sie verliert 8 Prozent.

Cristiano Ronaldo has told Juventus that he won’t come back from Portugal after teammate Daniele Rugani tested positive for Coronavirus. pic.twitter.com/tYpeeVGVTJ — Footy Accumulators (@FootyAccums) March 12, 2020

09:25

Die Auswirkung der Coronavirus-Epidemie auf die chinesische Wirtschaft darf nach Ministerpräsident Li Keqiang zufolge nicht unterschätzt werden. China müsse alles tun, um den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Eine leichte Schwankung beim Wachstum in diesem Jahr sei nicht von erheblicher Bedeutung, solange der Arbeitsmarkt stabil bleibe.

09:20

Grossbritannien sieht nach Angaben von Finanzminister Rishi Sunak keinen Anlass dafür, ein ähnliches Einreiseverbot wie die USA zu verhängen. Das sei nicht notwendig, sagt Sunak der BBC. US-Präsident Donald Trump hat einen 30-tägigen Einreisestopp für Reisende aus EU-Ländern verhängt. Großbritannien ist von der Maßnahme ausgenommen.

08:40

Kalifornien verbietet bis Ende März Zusammenkünfte von mehr als 250 Menschen. Dies teilt das Büro von Gouverneur Gavin Newsom mit. In dem US-Bundesstaat wurde am Mittwoch der vierte Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

04:00

Die US-Basketball-Liga NBA setzte alle Spiele der laufenden Saison aus. Auslöser ist die Erkrankung eines Spieler der Mannschaft Utah Jazz.

Die NBA unterbricht die laufende Saison mit sofortiger Wirkung, nachdem bekannt wurde, dass ein Spieler der Utah Jazz positiv auf das Virus COVID-19 getestet wurde. Die NBA wird während dieser Zwangspause entscheiden, ob und wie die Saison fortgesetzt wird. pic.twitter.com/TRT05iku1Y — NBA Germany (@NBA_de) March 12, 2020

03:30

Twitter informiert per Tweet weltweit alle Mitarbeiter, sie müssten von zu Hause aus arbeiten. Damit sollte das Ansteckungsrisiko vermindert werden.

