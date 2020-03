22:40

Die Zahl der Coronavirus-Toten in der Schweiz ist auf sieben gestiegen. Das Bundesamt für Gesundheit meldete zudem 815 bestätigte Fälle von Infektionen. Es rechnet damit, dass Massnahmen, wie sie im Tessin ergriffen wurden, bald für die ganze Schweiz gelten könnten. Zu den Donnerstagmittag publizierten 815 bestätigten Fällen kamen noch 43 dazu, für die die definitive Bestätigung noch ausstand. Am Mittwochmittag waren es noch 613 bestätigte Fälle gewesen. Lediglich die Kantone Obwalden und Appenzell-Innerrhoden haben noch keine positiven Fälle gemeldet. Neu meldete auch Uri zwei Erkrankungsfälle.

Insgesamt starben in der Schweiz bisher sieben Personen an der Covid-19-Infektion, zuletzt eine 67-jährige Patientin aus Basel-Stadt. Sie litt laut Angaben des Kantons an schweren Vorerkrankungen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) rechnet damit, dass Massnahmen, wie sie im Tessin ergriffen wurden, bald für die ganze Schweiz gelten könnten. "Der Rest der Schweiz wird nachziehen", sagte Daniel Koch, Leiter vom Bundesamt für Gesundheit (BAG).

22:30

Wegen der Coronavirus-Pandemie wird der beliebte Freizeitpark Disneyland in Kalifornien geschlossen. Ab diesem Samstag bis Ende März werde der Betrieb eingestellt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Es seien zwar keine Fälle von Covid-19-Infektionen in dem Freizeitpark bekannt geworden, aber die Schliessung sei im besten Interesse von Besuchern und Angestellten, hiess es in der Mitteilung. Man folge damit der Empfehlung des kalifornischen Gouverneurs, keine Veranstaltungen mit mehr als 250 Menschen abzuhalten. Die Attraktionen auf dem Gelände in Anaheim vor den Toren von Los Angeles sind ein grosser Touristenmagnet. Zuletzt war der Freizeitpark nach den Terrorangriffen vom 11. September 2001 in den USA geschlossen worden.

20:15

Im Kampf gegen die Coronavirus-Krise hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Schliessung aller Schulen, Hochschulen und Kindertagesstätten im Land angekündigt. Dies gelte ab Montag "bis auf Weiteres", sagte Macron am Donnerstagabend in einer Fernsehansprache an die Nation. Zudem werde er die Unternehmen auffordern, Beschäftigte von Zuhause aus arbeiten zu lassen. Der öffentliche Verkehr werde aber in Betrieb bleiben. Die Coronavirus-Pandemie sei die "schlimmste sanitäre Krise, die Frankreich seit einem Jahrhundert erlebt" habe, sagte der Staatschef.

19:00

Italien meldet am Abend 1016 Tote wegen des Coronavirus, 15'113 sind infiziert. Das meldet die BBC.

17:30

Brasilien meldet die Infizierung von Präsident Jair Bolsonaros Kommunikationssekretär Fabio Wajngarten, der zuletzt US-Präsident Donald Trump getroffen hatte. Nach Angaben von Bolsonaros Pressestelle wurde Wajngarten positiv getestet. Darüber seien auch die USA informiert worden. Wajngarten hatte Bolsonaro zuletzt bei einem Besuch in die USA begleitet. Er hatte über Instagram ein Foto veröffentlicht, auf dem er neben Trump steht.

O Fábio Wajngarten, secretário do Bolsonaro que está sendo acusado de peculato, está com corona vírus. Ele esteve em reunião com Trump há poucos dias. Washington se manifestou, temendo pela saúde do presidente (Trump, é claro). Bolsonaro foi testado, mas pra ele é tudo exagero. pic.twitter.com/rMFKLffjVg — Jonivan de Sá (@desajonivan) March 12, 2020

16:50

Der Ton zwischen den USA und China wird in der Coronakrise gehässiger: Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums äußert den Verdacht, dass das Coronavirus aus den USA in die Volksrepublik eingeschleppt worden sein könnte. Zhao Lijian erklärt via Twitter: "Es könnte die US-Armee gewesen sein, die die Epidemie nach Wuhan brachte. Seid transparent! Macht Eure Daten öffentlich! Die USA schulden uns eine Erklärung!", heißt es in dem auf Englisch verfassten Tweet.

16:45

Marco Solari, Präsident des Locarno Film Festival, ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Er liegt seit Dienstag im Regionalspital La Carità in Locarno. Sein Zustand sei stabil. Neben Solari ist ein weiterer Festivalmitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden, ohne jedoch Symptome zu zeigen. Um weitere Ansteckungen zu vermeiden, arbeitet das Team inzwischen im Home Office. Das Filmfestival in Locarno findet vom 5. bis zum 15. August statt.

14:25

US-Bürger, die aus Europa zurückkehren, sollen nach den Worten von US-Vizepräsident Mike Pence für zwei Wochen zu Hause in Quarantäne gehen. Die Rückkehrer würden durch 13 Flughäfen gelotst, sagt Pence dem Sender CNN. Pence rechnet nach eigenen Worten mit Tausenden weiteren Infektionsfällen in den USA.

14:15

Tschechien erklärt wegen der Ausbreitung des Coronavirus den Notstand. Er gelte ab sofort für 30 Tage, erklärt Ministerpräsident Andrej Babis. Durch den Schritt solle der Kampf gegen das Virus verstärkt werden. Die Slowakei schottet sich als Vorkehrung gegen die Coronavirus-Epidemie ab. Die Regierung teilt mit, den internationalen Bus- und Zugverkehr in das Land zu stoppen. Wer aus dem Ausland zurückkomme, müsste für 14 Tage in Quarantäne, sagt Ministerpräsident Peter Pellegrini. Internationale Flughäfen sollen geschlossen werden. Es werden Grenzkontrollen eingeführt und nur Menschen mit Wohnsitz in der Slowakei ins Land gelassen.

13:50

Im Kanton Tessin sind in den vergangenen 24 Stunden zwei weitere Menschen wegen des neuen Coronavirus gestorben. Beide Verstorbenen waren über 80-jährig und hatten bereits an Krankheiten gelitten. Insgesamt hat der Kanton Tessin bisher 180 Menschen registriert, die sich mit dem neuen Virus Sars-CoV-2 angesteckt haben. Zuletzt neu registriert wurden 52 Angesteckte. Insgesamt sind in der Schweiz bisher sechs Personen an der Covid-19-Erkrankung verstorben.

Landesweit gab es am Donnerstagmittag 815 bestätigte Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte. 43 waren noch nicht bestätigt. Am Mittwochmittag waren es noch 613 bestätigte Fälle gewesen.

Im Kanton Zürich sind innerhalb eines Tages 33 Personen neu mit dem Corona-Virus angesteckt worden. Bis am Donnerstagnachmittag waren 92 Personen positiv getestet. Sieben Personen davon sind aber bereits wieder gesund, wie die Gesundheitsdirektion schreibt.

Am Mittwoch waren erst knapp 60 Infektions-Fälle registriert. Der Anstieg innerhalb eines Tages entspricht somit rund 50 Prozent.

13:10

Hier eine andere visuelle Darstellung, wie sich as Coronavirus ausbreitet weltweit:

12:30

Am Donnerstagmorgen sprach Daniel Koch, Leiter Abteilung übertragbare Krankheiten des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), auf Radio SRF1 über die Massnahmen im Tessin und sagte: "Der Rest der Schweiz wird nachziehen." Die Nachrichtenagentur SDA meldete darauf: "Notstand wird wohl bald auf die ganze Schweiz ausgeweitet." Als blick.ch daraufhin mit dem BAG telefonierte, war diese Formulierung offenbar kein Problem.

Doch um 12 Uhr twitterte das BAG: "Tessin hat gestern Massnahmen beschlossen, um besonders ältere Personen und chronisch Kranke zu schützen. Das BAG hält dies für sinnvoll. Auch andere Kt werden wohl solche Massnahmen anwenden. Von einem gesamtschweizerischen Notstand war und ist nicht die Rede." Hatte Koch aus Sicht des Bundesrates am Morgen etwas falsches gesagt?

Der Tages-Anzeiger will herausgefunden haben, dass die Landesregierung den Kantonen vorschlägt, die Grenze für Veranstaltungen markant zu senken. Dazu hat der Bundesrat den Kantonen Vorschläge zur Stellungnahme geschickt. Teil dieser aktuell laufenden Vernehmlassung ist, Veranstaltungen mit mehr als 300 Teilnehmern ab Montag schweizweit zu verbieten. Die bisherige Obergrenze liegt bei 1000 Personen. Diese hatte der Bundesrat am 28. Februar verhängt, sie gilt noch bis am Sonntag.

#CoronaInfoCH

TI hat gestern Massnahmen beschlossen, um besonders ältere Personen und chronisch Kranke zu schützen.

Das BAG hält dies für sinnvoll. Auch andere Kt werden wohl

solche Massnahmen anwenden. Von einem gesamtschweizerischen Notstand war und ist nicht die Rede. — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) March 12, 2020

12:15

Der Sportverein Real Madrid schickt laut einem Bericht der Zeitung "El Mundo" alle Mitglieder seiner Fußball- und Basketballmannschaften nach Hause. Einer der Basketballspieler sei positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Verein war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Die oberste spanische Fussballliga setzt laut einem Bericht des Senders Cadena Ser alle Spiele aus.

11:40

In Italien steht das Leben quasi still. Mehr noch: Aus Parma, das wie eine Gespensterstadt aussieht, werden verstörende Videos ins Netz gestellt.

5 year NFL Vet @KrisDurham16 is currently quarantined in an apartment in Parma, Italy for the next 30 days because of the #coronavirus He shot this video today. This is Italy right now. This. Is. Wild. pic.twitter.com/JU4wdHm9bJ — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) March 12, 2020

11:25

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) sagt zwei Traditionsanlässe ab, die am 2. und 3. April hätten stattfinden sollen. Es handelt sich um den Geldmarkt-Apéro und Repo-Tagung der SNB. Das teilt die SNB in einer E-Mail mit. Für die Referate von SNB-Direktoriumsmitglied Andréa M. Maechler und von Thomas Moser werde geprüft, ob stattdessen ein Videostreaming eingesetzt werde. An der Repo-Tagung treffen sich jeweils Vertreterinnen und Vertreter aller Schweizer Banken.

11:15

56,2 Prozent der Unternehmen in Deutschland spüren derzeit "negative Auswirkungen" wegen des Coronavirus. Das besagt eine Erhebung des ifo Instituts in München. Befragt wurden knapp 3400 Firmen in Industrie, Handel und bei Dienstleistern. Am schlimmsten ist die Lage bei den Reiseveranstaltern und Reisebüros, wo fast 96 Prozent negativ betroffen sind. Auch das Gastgewerbe mit 79 Prozent ist stark betroffen. Von einer positiven Auswirkung berichten 2,2 Prozent aller Firmen.

Zu den aktuellen Geschehnissen an den Finanzmärkten geht es hier im Börsen-Ticker von cash.ch

11:10

Die Coronavirus-Pandemie wird nach Einschätzung des leitenden medizinischen Beraters der chinesischen Regierung wahrscheinlich bis Juni vorbei sein. Zudem seien viele der nach China eingeschleppten Fälle ohne Symptome, und die Re-Infektionsrate unter den genesenen Patienten sei gering, sagt der Epidemiologe Zhong Nanshan, der in China für seine Hilfe bei der Bekämpfung des Sars-Ausbruchs im Jahr 2003 bekannt ist.

11:00

Die spanische Regierung erwägt nach Angaben lokaler Behörden eine Abriegelung Madrids. Dies solle dazu dienen, die Epidemie einzudämmen, sagt Madrids Regionalpräsidentin Isabel Diaz Ayuso dem Sender Tele 5. "Von dem, was ich in den vergangenen Stunden gesehen habe, wird die Möglichkeit einer Schließung Madrids geprüft." Am Mittwoch hatte die Regierung Berichte zurückgewiesen, wonach es Pläne für eine Abschottung der Hauptstadt gebe.

09:55

Norwegen prüft die Schließung mehrerer Flughäfen, um eine Ausbreitung des Virus einzudämmen. Auf dem größten Airport des Landes in Oslo könnte eine der beiden Rollbahnen geschlossen werden, sagt der Chef des Flughafenbetreibers Avinor, Dag Falk-Petersen, dem Sender NRK.

09:45

Social Distancing im öV: was nützt, ausserhalb der Stosszeiten zu pendeln - es ist 10.20 Uhr -, wenn SBB verkürzte Kompositionen fahren lassen? @railinfo_sbb @AndreasMeyer #Corona #S12 — Ulrich Rotzinger (@regniztor) March 12, 2020

09:30

Die gesamte Fussballmannschaft des italienischen Erstligisten Juventus Turin muss sich nach Angaben aus dem Umfeld des Vereins für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Grund ist, dass der Spieler Daniele Rugani positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Sollte sich das Team um Stürmerstar Cristiano Ronaldo tatsächlich in Isolation begeben, würde Juve nicht wie vorgesehen am 17. März das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Olympique Lyon austragen können. Rugani teilt unterdessen auf Twitter mit, es gehe ihm gut. Die Aktie des börsennotierten Vereins gerät unter die Räder. Sie verliert 8 Prozent.

Cristiano Ronaldo has told Juventus that he won’t come back from Portugal after teammate Daniele Rugani tested positive for Coronavirus. pic.twitter.com/tYpeeVGVTJ — Footy Accumulators (@FootyAccums) March 12, 2020

09:25

Die Auswirkung der Coronavirus-Epidemie auf die chinesische Wirtschaft darf nach Ministerpräsident Li Keqiang zufolge nicht unterschätzt werden. China müsse alles tun, um den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Eine leichte Schwankung beim Wachstum in diesem Jahr sei nicht von erheblicher Bedeutung, solange der Arbeitsmarkt stabil bleibe.

09:20

Grossbritannien sieht nach Angaben von Finanzminister Rishi Sunak keinen Anlass dafür, ein ähnliches Einreiseverbot wie die USA zu verhängen. Das sei nicht notwendig, sagt Sunak der BBC. US-Präsident Donald Trump hat einen 30-tägigen Einreisestopp für Reisende aus EU-Ländern verhängt. Großbritannien ist von der Maßnahme ausgenommen.

08:40

Kalifornien verbietet bis Ende März Zusammenkünfte von mehr als 250 Menschen. Dies teilt das Büro von Gouverneur Gavin Newsom mit. In dem US-Bundesstaat wurde am Mittwoch der vierte Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

04:00

Die US-Basketball-Liga NBA setzte alle Spiele der laufenden Saison aus. Auslöser ist die Erkrankung eines Spieler der Mannschaft Utah Jazz.

Die NBA unterbricht die laufende Saison mit sofortiger Wirkung, nachdem bekannt wurde, dass ein Spieler der Utah Jazz positiv auf das Virus COVID-19 getestet wurde. Die NBA wird während dieser Zwangspause entscheiden, ob und wie die Saison fortgesetzt wird. pic.twitter.com/TRT05iku1Y — NBA Germany (@NBA_de) March 12, 2020

03:30

Twitter informiert per Tweet weltweit alle Mitarbeiter, sie müssten von zu Hause aus arbeiten. Damit sollte das Ansteckungsrisiko vermindert werden.

