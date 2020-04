Die Masken dürfen in den Anlagen vom Typ Battelle CCDS laut behördlicher Ausnahmegenehmigung bis zu 20 Mal für die Wiederverwendung sterilisiert werden. Die Masken werden in dem Apparat zur Sterilisierung unter anderem 2,5 Stunden mit Wasserstoffperoxid-Dampf behandelt. Wegen der Epidemie des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 in den USA sind die professionellen Atemschutzmasken zur Mangelware geworden./jbz/DP/zb

(AWP)