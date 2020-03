Die Anzahl der Covid-19-Erkrankungsfälle in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein steigt. Nach Angaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) vom Montagmittag gibt es 15'475 laborbestätigte Fälle, 1201 mehr als am Vortag. Betroffen sind alle Kantone der Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein. Bisher traten in der Schweiz 295 Todesfälle auf.