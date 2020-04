"Im Laufe dieses Nachmittags hat sich der Zustand des Premierministers verschlechtert und er wurde auf Anraten seiner Ärzte auf die Intensivstation des Krankenhauses verlegt", hiess es in einer am Montagabend veröffentlichten Erklärung. Aussenminister Dominic Raab sei gebeten worden, "wo nötig" die Amtsgeschäfte zu übernehmen.

Das britische Pfund gab nach dem Bekanntwerden der Verlegung Johnsons zum Dollar und zum Euro nach.

Johnson war am Sonntag in das St Thomas' Hospital in London eingeliefert worden, nachdem sich seine Erkrankung aufgrund des Coronavirus während Tagen nicht gebessert hatte. Johnson selber berichtete, dass er Fieber hatte. Im Spital wurde er zunächst diversen Lungentests unterzogen. Der 55-Jährige Johnson war am 26. März positiv auf das Coronavirus getestet worden begab sich einen Tag später in Selbstisolation.

Noch am Montagmorgen war es dem britischen Premier offenbar besser gegangen. Er führte auch aus dem Krankenhaus die Regierung. "Er hat äusserst hart gearbeitet, die Regierung geleitet und ist stets auf den neusten Stand gebracht worden", sagt der für das Wohnungswesen zuständige Staatssekretär Robert Jenrick der BBC am Montagmorgen. "Das wird so weiterhin geschehen." Johnson werde sich einigen Tests unterziehen. "Aber er wird weiterhin über das Geschehen informiert und in der Regierungsverantwortung bleiben."

Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock war ebenfalls positiv getestet worden und isolierte sich zu Hause. Auch Thronfolger Prinz Charles hatte sich angesteckt, die Covid-19-Erkrankung jedoch inzwischen überstanden.

(cash/Reuters)