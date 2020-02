Coronavirus: Zweiter Fall im Kanton Zürich

Seit heute gibt es im Kanton Zürich einen zweiten Corona-Fall, wie die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich am Freitag mitteilte.

Bei dem Patienten handle es sich um einen 45-jährigen Mann, der am 19. Februar für einen kurzen Aufenthalt in Mailand verweilte. Der Mann beklagte sich am 23. Februar erstmals über Beschwerden. Am Freitag wurde er im Zürcher Stadtspital Triemli positiv getestet, isoliert und hospitalisiert. Es bestehe keinen Zusammenhang zum ersten positiven Fall.

Die Bestätigung des nationalen Referenzlabors in Genf stehe noch aus, schreibt die Gesundheitsdirektion. Enge Kontaktpersonen seien bereits in Quarantäne. Über weitere mögliche Kontaktpersonen werde noch abgeklärt.

Als erste war im Kanton Zürich am Donnerstagnachmittag eine 30-jährige Frau positiv auf das Virus getestet worden. Die Frau hatte sich bis vor einer Woche in Mailand aufgehalten. Auch sie wurde im Stadtspital Triemli hospitalisiert. Auch ihre engen Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

(AWP)