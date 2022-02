In Costa Rica hat die Wahl des Nachfolgers von Präsident Carlos Alvarado begonnen. Die Wahllokale öffneten am Sonntag für etwa 3,5 Millionen Wahlberechtigte in dem mittelamerikanischen Land. Zudem wird über die 57 Sitze im Parlament entschieden. Costa Ricas Verfassung verbietet eine direkte Wiederwahl des Staats- und Regierungschefs. Der Sozialdemokrat Alvarado konnte nach knapp vier Jahren nicht erneut antreten.