Couchepin: Ueli Maurer ist wie ein Teenager

"Es ist offensichtlich, dass die SVP versucht, auf der Welle der Corona-Skeptiker zu reiten", sagte Couchepin in einem am Samstag veröffentlichten Interview von blick.ch. "Maurer ist da ein bisschen wie ein Teenager: Er spielt mit den Grenzen dessen, was erlaubt ist und was nicht." Auf der anderen Seite sei da "der liebe (Guy) Parmelin", der als Bundespräsident die Linie halten müsse.

Diese Provokationen von Maurer sollte man einfach ignorieren, sagte Couchpin. Das sei das übliche SVP-Spiel, Provokationen habe es in der Vergangenheit auch von anderen Parteien gegeben. "Unsere Institutionen sind stark genug, das auszuhalten", so Couchepin.

(AWP)