Das WEF war vom 26. bis 29. Januar 2021 geplant. Noch im April hiess es, die Veranstaltung, an der hochrangige Politiker und Wirtschaftsleute teilnehmen, sei nicht gefährdet. Am Mittwoch aber kam dann die Absage. Die WEF teilte mit, das Jahrestreffen 2021 in Davos sei auf den Frühsommer verschoben worden.

Nähere Angaben dazu wurden nicht gemacht. Das WEF schrieb, Details über das auf den Sommer verschobene Jahrestreffen würden kommuniziert, sobald die Gesundheit und die Sicherheit der Teilnehmer garantiert werden könnten.

Ende Januar kommenden Jahres, wenn das WEF üblicherweise stattfindet, sollen laut Mitteilung "Davos Dialogue"s abgehalten werden. Globale Leader würden auf dieser Plattform ihre Meinungen über den Zustand der Welt abgeben, hiess es.

Das Weltwirtschaftsforum fand bislang traditionell im Januar statt. Im Bündner Bergort trafen sich jeweils mehrere Tausend Teilnehmer, darunter Spitzenpolitiker, Unternehmensführer und Vertreter gesellschaftlicher Organisationen. Sie diskutierten über globale Herausforderungen.

