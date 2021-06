Demos in Italien für weiteren Kündigungsstopp

In Italien haben in mehreren Städten Tausende Arbeiter für die Verlängerung des Kündigungsstopps demonstriert. "Wir fordern, Kündigungen für weitere vier Monate bis Ende Oktober zu blockieren", sagte der Generalsekretär der Gewerkschaft CGIL, Maurizio Landini, im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender "Rainews 24" am Samstag. Der Stopp wäre ab dem 1. Juli nicht mehr in Kraft. Er gilt etwa für Unternehmen in bestimmten Wirtschaftssektoren, die besonders von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie getroffen wurden.