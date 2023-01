Zur Erreichung seiner selbst gesetzten Ziele muss Deutschland den Ausbau erneuerbarer Energien erheblich beschleunigen. Bei Solaranlagen müsste sich die Zubau-Geschwindigkeit nach Berechnungen der Denkfabrik Agora Energiewende mehr als verdoppeln, bei Windkraftanlagen an Land müsste sie sich mehr als verdreifachen und bei Windparks auf See sogar mehr als verachtfachen. Die Untersuchung mit dem Titel "Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022" wird an diesem Mittwoch in Berlin veröffentlicht und liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

04.01.2023 06:43