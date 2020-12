Der Nationalrat in Kürze

STAATSBUDGET: Der Nationalrat hat am Mittwoch die Budgetdebatte begonnen. Der Rat verzichtete darauf, die Gelder für die Corona-Härtefälle von 680 Millionen auf 1 Milliarde Franken zu erhöhen. Bei der Entwicklungshilfe hatten weder Anträge für eine Aufstockung seitens der SP noch Kürzungsanträge der SVP eine Chance. Einzig für die Stärkung der Kinderrechte will der Nationalrat etwas mehr Geld in die Hand nehmen als der Bundesrat. Der Nationalrat hat nun drei von sieben Blöcken beim Budget zu Ende beraten. Am Donnerstagmorgen wird die Beratung wieder aufgenommen. Dann geht es zuerst um die Ausgaben für die Bildung.