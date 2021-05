Dies geht aus der AHV-Statistik für das Jahr 2020 hervor, die das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag veröffentlicht hat. Die Renten sind an Bezügerinnen und Bezüger im In- und Ausland ausbezahlt worden.

Die Versicherten haben im vergangenen Jahr Beiträge von insgesamt 34,1 Milliarden Franken entrichtet. Davon stammten 9,3 Milliarden vom Bund und 2,9 Milliarden aus dem Mehrwertsteuerprozent zugunsten der AHV.

(AWP)