Die Cembra-Money-Bank hat am Montag einen Kurssturz um 30 Prozent hinnehmen müssen. Schuld daran ist die Migros. Sie will ihre Cumulus-Mastercard-Kreditkarte nicht mehr über die Cembra abwickeln, sondern dies mit ihrer eigenen Bank tun. Ein nachvollziehbarer Schritt. Flugs waren Befürchtungen zu hören, Migros könnte zu mächtig werden. Der Argwohn blieb leise. Früher war das noch anders.

Leute meines Alters mögen sich an den "M-Frühling" erinnern, einen vom streitbaren Hans A. Pestalozzi gegründeten Verein, der die Migros zur Mässigung bewegen wollte. Häufig waren KMU total abhängig von der Migros, nur um dann vom Riesen geschluckt zu werden: friss oder stirb.

1978 erschien im Leonis Verlag in Zürich das Buch "M – wer denn sonst?". Claude M. Beck tadelt darin nicht nur die Macht der Migros im Detailhandel, sondern deren Macht auf fast allen Ebenen.

Die Migros ist:

– die grösste Abnehmerin landwirtschaftlicher Produkte

– grösste Herstellerin konsumierter Produkte