Deutlich schärfere Corona-Massnahmen in Tschechien und Irland

Angesichts sprunghaft steigender Corona-Zahlen greifen Tschechien und Irland zu drastischen Massnahmen im Kampf gegen die Pandemie. Sie gleichen fast landesweiten Lockdown-Massnahmen. In Tschechien müssen von Donnerstagmorgen (06.00 Uhr) an fast alle Geschäfte schliessen, wie Gesundheitsminister Roman Prymula am Mittwoch bekanntgab. Ausgenommen sind unter anderem Lebensmittelgeschäfte und Apotheken. Zudem werden Ausgangsbeschränkungen verhängt: Die Regierung ordnete an, dass Leute ihre Kontakte mit anderen Menschen auf die "absolut notwendige Zeit" begrenzen müssen. Spaziergänge in der Natur sind erlaubt. In Tschechien gilt bereits seit dem 5. Oktober der Notstand.