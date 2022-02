Deutlich weniger Corona-Neuinfektionen als noch vor Wochenfrist

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag innerhalb von 72 Stunden 48'969 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet. Gleichzeitig registrierte das BAG 36 neue Todesfälle und 175 Spitaleintritte in diesem Zusammenhang.

Am gleichen Tag vor einer Woche hatte das BAG noch Meldungen über 68'619 bestätigte Neuinfektionen, 238 Spitaleintritte und 20 Todesfälle erhalten. Damit sind die Fallzahlen innert Wochenfrist um 28,6 Prozent gesunken. Die Spitaleintritte nahmen im Vergleich zur Vorwoche um 26,5 Prozent ab.

Aktuell sind in den Spitälern 610 Personen in Intensivpflege. Die Auslastung der Intensivstationen beträgt zurzeit 71,30 Prozent. 22,30 Prozent der verfügbaren Betten werden von Covid-19-Patienten belegt.

Zulassungsgesuch von Novavax

Die Future Health Pharma GmbH hat bei Swissmedic ein Zulassungsgesuch für den Corona-Impfstoffkandidaten Nuvaxovid von Novavax eingereicht. Er handelt sich um den ersten Proteinimpfstoff, für den in der Schweiz eine Zulassung beantragt wurde, wie Swissmedic am Montag mitteilte.

Novavax, der Hersteller des Impfstoffes, hat allerdings in der Schweiz keine Niederlassung und verfügt deshalb über keine Betriebsbewilligung. Das Zulassungsgesuch wurde daher durch die Future Health eingereicht. Diese werde nach der Zulassung des Präparats als Zulassungsinhaberin auftreten, schreibt Swissmedic.

Bisher hat Swissmedic in der Schweiz die Impfstoffe von Biontech/Pfizer (Comirnaty), Moderna (Spikevax) und Johnson & Johnson (COVID-19 Vaccine Janssen) zugelassen.

Knapp 69 Prozent vollständig geimpft

Aktuell sind 68,63 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz komplett geimpft. 40,87 Prozent haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. Dies geht aus den Angaben hervor, die das BAG am Montag auf seiner Website veröffentlichte.

Vom 7. Februar bis 13. Februar sind in der Schweiz insgesamt 65'859 Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 registriert worden.

Bei den über 65-Jährigen beträgt die Impfquote 90,75 Prozent, zudem wurde 75,39 Prozent eine Boosterimpfung oder Auffrischungsimpfung verabreicht. Bei den 16- bis 64-Jährigen liegt der Anteil der vollständig geimpften Personen bei 76,18 Prozent, "geboostert" wurden 40,63 Prozent. In der Altersgruppe der 12- bis 15-Jährigen sind 43,84 Prozent vollständig geimpft.

(AWP)