Deutsche Aussenministerin verspricht 'wertegeleitete Aussen- und Energiepolitik'

Die Bundesregierung will nach den Worten von Aussenministerin Annalena Baerbock eine "wertegeleitete Aussen- und Energiepolitik" betreiben. "Saubere Energien dürfen wir nicht mit schmutzigen Deals erkaufen", sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag bei einer Konferenz des Auswärtigen Amts in Berlin. "Erneuerbare Energien und soziale Gerechtigkeit können nur Hand in Hand gehen."