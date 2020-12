Deutsche Bahn will 2021 auf Rekordniveau in Schienennetz investieren

Die Deutsche Bahn will die Investitionen in das Schiennetz im nächsten Jahr ein weiteres Mal auf Rekordniveau heben. "Wir werden noch einmal einen deutlichen Anstieg haben", sagte Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla am Donnerstag. In diesem Jahr seien 12,2 Milliarden Euro verbaut worden. Pofalla sage, er gehe davon aus, dass trotz der Corona-Krise am Jahresende 99 Prozent der geplanten Vorhaben umgesetzt sein werden. Im 33 000 Kilometer langen Netz seien in diesem Jahr bislang 1500 Kilometer Gleise und 1500 Weichen erneuert, 100 Brücken saniert und 620 Bahnhöfe attraktiver gestaltet worden.