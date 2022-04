Deutsche Bank-Chef Sewing erwartet EZB-Reaktion auf hohe Inflation

Bankenpräsident Christian Sewing erwartet eine baldige Reaktion der Europäischen Zentralbank (EZB) auf die nochmals gestiegene Inflation. "Bei allen Ungewissheiten spricht doch vieles dafür, bald die Netto-Anleihenkäufe zu beenden und ein erstes Zinssignal zu setzen", sagte der Deutsche-Bank-Chef in seiner Funktion als Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (Bdb) am Montag laut Redetext in einer Videoschalte. "Ein Signal, das es dringend braucht."