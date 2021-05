Mit Blick auf Lieferengpässe bei bestimmten Baumaterialien rechnet die Bundesvereinigung Bauwirtschaft (BVB) in absehbarer Zeit nicht mit einer Erholung. "Wir müssen davon ausgehen, dass sich die Materialversorgung in den nächsten Wochen leider nicht normalisieren wird", teilte der Verbandsvorsitzende, Marcus Nachbauer, am Donnerstag mit. "Es wird daher vermehrt zu Behinderungen im Baustellenbetrieb kommen. Eine zunehmende Anzahl unserer Unternehmen erwartet, Kurzarbeit anmelden zu müssen."