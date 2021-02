Deutsche Bio-Branche erzielt 2020 Rekordumsatz

Die Corona-Krise hat dem Bio-Markt in Deutschland einen deutlichen Schub gegeben. Der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln ist Marktanalysen zufolge im vergangenen Jahr um mehr als 20 Prozent auf knapp 15 Milliarden Euro gestiegen. Das sei ein Rekord, sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Mittwoch zur Eröffnung der weltgrössten Naturkostmesse Biofach in Nürnberg, die in diesem Jahr online ausgerichtet wird.