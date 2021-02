Deutsche Finanzaufsicht wird mit Experten für Wirtschaftsprüfung verstärkt

Die Finanzaufsicht Bafin soll nach Fehlern im Wirecard -Skandal mit Fachleuten für Wirtschaftsprüfung und Bilanzanalyse verstärkt werden. Sie müsse künftig jederzeit in der Lage sein, auf konkrete Hinweise zu Unregelmässigkeiten wirksam zu reagieren - das sei bisher nicht immer der Fall gewesen, sagte Finanzstaatssekretär Jörg Kukies am Dienstag in Berlin. "Es ist unbestritten, dass Fehler gemacht wurden."