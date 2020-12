Deutsche Kapitalhilfen für Unternehmen von Brüssel genehmigt

Deutschland hat aus Brüssel die Genehmigung für weitere Kapitalspritzen an angeschlagene Unternehmen in der Corona-Krise. Die EU-Kommission billigte am Dienstag einen deutschen Rahmenplan für Kapitalhilfen von bis zu 3,5 Milliarden Euro. Bund und Länder können demnach bis Ende September 2021 mit Fremd- und Eigenkapital helfen. Je Unternehmen können bis zu 250 Millionen Euro vergeben werden.