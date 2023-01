Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat erneut vor einem Wohlstandsverlust in Deutschland gewarnt. "Neben der akuten Krise befinden wir uns mitten in einem Strukturwandel", sagte Dulger der "Welt am Sonntag". Deutschland sei im Standortwettbewerb weit zurückgefallen. "Wir werden den Wohlstand, an den wir uns in Deutschland gewöhnt haben, nicht halten können", warnte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände.

22.01.2023 14:31