Deutscher Bundestag setzt für 2022 erneut Schuldenbremse aus

Der Bundestag hat wegen der anhaltenden Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine erneut die Schuldenbremse im Grundgesetz ausser Kraft gesetzt. Damit ermöglichte er dem Bund am Freitag, zusätzliche Kredite aufzunehmen. Ein solcher Beschluss ist nur in aussergewöhnlichen Notsituationen möglich.