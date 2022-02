Deutscher Handel mit Grossbritannien geht weiter zurück

Grossbritannien verliert nach dem Brexit weiter an Bedeutung als Handelspartner für Deutschland. Selbst die Erholung der globalen Wirtschaft von der Corona-Pandemie war 2021 keine Hilfe für den deutsch-britischen Handel, wie eine Auswertung der bundeseigenen Gesellschaft Germany Trade and Invest (GTAI) ergab. "Während das Handelsvolumen mit allen anderen Partnern der Top Ten im Corona-Rebound fast ausschliesslich zweistellig gewachsen ist, schrumpfte der Handel mit dem Vereinigten Königreich sogar um 4,6 Prozent", sagte GTAI-Experte Marc Lehnfeld der Deutschen Presse-Agentur in London. Grossbritannien rutschte vom siebten Platz der wichtigsten Warenhandelspartner auf Platz zehn ab.