Deutscher Industrie- und Handelskammertag pocht auf besseren Marktzugang

Vor dem Antrittsbesuch von Kanzler Olaf Scholz (SPD) in Washington pocht der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) auf besseren Marktzugang in den USA. "Gerade jetzt in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten würde den deutschen Unternehmen ein besserer transatlantischer Marktzugang helfen", sagte DIHK-Präsident Peter Adrian der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.