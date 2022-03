Deutscher Kanzler bleibt bei Nein zum Importstopp für russisches Gas

Der deutsheBundeskanzler Olaf Scholz hält an seinem Nein zu einem Importstopp für russische Energie fest. "Es ist eine bewusste, begründete und nachvollziehbare Entscheidung, dass wir jedenfalls von unserer Seite aus die Importe, die wir heute im Bereich der Energie haben in Europa, nicht einstellen werden", sagte Scholz am Freitag nach dem EU-Gipfel in Versailles.