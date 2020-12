Deutscher Teil-Lockdown kostet Händler bis zu 16,9 Milliarden Euro

Der Teil-Lockdown in Deutschland seit November kostet einer Studie zufolge die innerstädtischen Detailhändler bis zu 16,9 Milliarden Euro. Hintergrund sei, dass deutlich weniger Menschen in die Innenstädte gefahren seien als vor Jahresfrist, heisst es laut einer Meldung der "Funke Mediengruppe" am Freitag.