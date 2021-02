Deutscher Wirtschaftsminister entschuldigt sich bei Unternehmen

Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich bei den deutschen Firmen für die schleppende Auszahlung von Hilfsgeldern in der Coronavirus-Krise entschuldigt. Altmaier sagte am Sonntagabend im Internetprogramm der "Bild"-Zeitung: "Erst einmal entschuldige ich mich dafür, dass es so lange dauert."