Deutscher Wirtschaftsminister will Halbleiter-Herstellung nach Deutschland holen

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will mit Milliarden-Subventionen Fabriken zur Produktion von Halbleitern nach Deutschland holen. So soll unter anderem die Abhängigkeit von Asien verringert werden. Zur Förderung seien 32 Projekte mit einem Investitionsvolumen von mehr als zehn Milliarden Euro ausgewählt worden, teilte Habecks Ministerium am Montag mit. Wie hoch die staatliche Förderung sein soll, blieb zunächst offen. Deutschland habe diese Projekte bei der Europäischen Kommission eingereicht - der erste Schritt zur Genehmigung der Förderung, erklärte das Ministerium.