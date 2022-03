Deutsches Wirtschaftsministerium: Energie-Versorgungssicherheit gewährleistet

Die deutsche Energieversorgung ist nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums aktuell gewährleistet. Die Bundesregierung tue alles, um das auch weiterhin sicherzustellen, sagte eine Sprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zudem seien private Verbraucher und wichtige Einrichtungen besonders geschützt. Bundesaussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte am Vortag Zweifel an der Versorgungssicherheit in diesen Bereichen gesät.