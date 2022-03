Deutschland warnt vor Energiepolitik zu Lasten ärmerer Länder

Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck hat vor einer Energiepolitik zu Lasten ärmerer Länder gewarnt. Der Grünen-Politiker sagte am Dienstag auf der Konferenz "Energy Transition Dialogue" in Berlin, der notwendige Verzicht auf russisches Öl und Gas wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine sei auf den Weltmärkten nicht so leicht zu kompensieren. Europa sei ein reicher Kontinent, ärmere Länder könnten wirtschaftlich deutlich grössere Schwierigkeiten mit den Folgen haben, etwa mit höheren Preisen. "Wir müssen also aufpassen, dass wir diese energiepolitische Umstellung nicht zulasten von Dritten machen", so Habeck.