Am 23. Dezember, dem Tag vor der Weihnachtspause am Schweizer Aktienmarkt, kostete ein Euro 1,0890 Franken. Über die Feiertage hat sich der Franken etwas aufgewertet, womit das Währungspaar einen Tiefstpunkt bei 1 zu 1,0858 erreicht hat.

Der Kurs Euro-Franken seit dem 17. Dezember (Grafik: cash.ch).

Aktuell liegt der Kurs wieder näher an der 1,09er Linie bei 1 zu 1,0879.

Vor fünf Jahren, am 25. Dezember 2014, fiel der Kurs kurzzeitig deutlich unter den damals noch gültigen Mindestkurs bei 1,20. Bei den damals angezeigten Kursen handelte es sich laut der Schweizerischen Nationalbank (SNB) aber um unverbindliche Preisindidakationen von Banken an Kunden. Die SNB versucht, den Devisenhandel unter anderem über ihre Dépendance in Singapur zu überwachen.

Der kurze, so angezeigte Kursrückgang am 25. Dezember 2014 hatte dennoch für einiges an Aufregung gesorgt, denn die SNB verteidigte den Mindestkurs von 1,20 damals noch vehement. Kurz zuvor hatte sie bereits Negativzinsen angekündigt.

Drei Wochen später, am 15. Januar 2015, wurde die Massnahme ohne vorherige Ankündigung innerhalb des Handelstages aufgehoben und gleichzeitig ein Negativzins von -0,75 Prozent definitiv eingeführt. Seitdem bewegt sich der Kurs Euro-Franken fast dauerhaft unter dem Wert von 1,20.