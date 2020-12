Die britischen Touristen haben Verbier verlassen

"Man kann es ihnen nicht verübeln. In den meisten Fällen wäre eine Quarantäne unerträglich gewesen. Stellen Sie sich vor: vier Personen auf 20 Quadratmetern", sagte Jean-Marc Sandoz, Mediensprecher der Gemeinde Bagnes, zu der Verbier gehört, am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Von den 420 betroffenen Personen seien einige sofort abgereist, andere nach und nach. An den nicht angerührten Mahlzeiten, die vor dem Zimmer abgestellt worden waren, hätten die Hoteliers das gemerkt, bestätigte Sandoz eine Meldung in der "SonntagsZeitung". Gemäss einer Umfrage unter den Hoteliers von Verbier seien am Samstag weniger als zehn von der Quarantäne Betroffene noch im Ort gewesen.

