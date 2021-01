Die Mutation aus Grossbritannien verbreitet sich in der Schweiz

"Die Mutation aus Grossbritannien breitet sich nun in der Schweiz aus", sagte Masserey am Dienstag vor den Bundeshausmedien. Dies sei ein weiterer Grund, weshalb Zahl der Fälle weiter reduziert werden müsse. Falls die Fälle dieser Variante steigen würden, werde die Gesundheitsversorgung an ihre Grenzen kommen.

Nicht alle Personen mit dem britischen Virus hatten direkt Kontakt mit einer Person aus Grossbritannien, wie Masserey weiter sagte.

Für die Impfungen sei am Montag sei das nationale Anmeldungssystem in Betrieb genommen worden. Es sei möglich mit Hilfe dieses Tools seine Impfung registrieren zu lassen, unter My-Covid-BAG.

Die Reproduktionsrate liegt national bei 8,9. In acht Kantonen liegt die Reproduktionszahl bei über 1.

(AWP)