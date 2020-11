Während der 4. Schweizer Digitaltage, die vom 1. bis 3. November 2020 stattfinden, unterzeichnen sieben Organisationen eine gemeinsame Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Bereich der Digitalisierung. Dabei soll der Austausch zwischen den beteiligten Organisationen zur Förderung eines wirkungsvollenöffentlichen Dialogs begünstigt werden.

Dazu sollen ab 2021 parallel stattfindende Digitaltage europaweit stattfinden, damit eine stärkere Breitenwirkung entfaltet werden kann. Weitere Organisationen sollen für der Initiative beitreten, so das Ziel. Die Standortinitiative Digitalswitzerland übernimmt die Rolle der Projektträgerin und koordiniert die Aktivitäten.

"Ich freue mich enorm, dass andere Organisationen die Idee eines solchen Digitaltages aufnehmen", sagte Marc Walder, Gründer von Digitalswitzerland und CEO von Ringier, an einer Online-Medienkonferenz am Montag. Der digitale Standort Europa habe viel Aufholbedarf, wurde an der Medienkonferenz betont. Der kooperative Austausch zwischen möglichst vielen Organisationen sei hierfür entscheidend. Walder fügte an, dass das Bündnis ein wichtiger Meilenstein sei für Digitalswitzerland.

Initiative von Wirtschaft, öffentlicher Hand und Wissenschaft

Die europaweit gleichzeitig stattfindende Digitaltage sollen zur Entwicklung einer europäischen Gesellschaft beitragen, in der die Digitalisierung eine immerwichtigere Rolle spielt. Zu den Organisationen des Bündnisses gehören: Digitalswitzerland, die Schwedische Digitaltag-Initiative, Digital Serbia Initiative, IKT Strategie der Stadt Wien, Digital Poland Foundation, IT Ukraine Association und Digital Liechtenstein.

Der erste Digitaltag in der Schweiz fand am 21. September 2017 statt. Zweck der Initiative ist die Förderung des öffentlichen Dialogs rund um Digitalisierung in Form eines landesweiten Aktionstages. Digitalisierung soll für die breite Öffentlichkeit zugänglich und verständlich gemacht werden. Wegen der Corona-Pandemie finden die Digitaltage 2020 fast ausschliesslich online statt, dafür aber an drei Tagen.

Digitalswitzerland, gegründet 20015, ist eine Schweizer Initiative von Wirtschaft, öffentlicher Hand und Wissenschaft, welche die Schweiz zum international führenden digitalen Innovationsstandort gestalten will. Anfang Oktober hatten Digitalswitzerland und ICT-Switzerland die Fusion beschlossen, die bis Ende 2020 vollzogen sein soll. Die Dachorganisation hat 220 Mitglieder.

Zum Programm der Schweizer Digitaltage 2020 geht es hier.

(cash)