"Bitcoin kann ein Anlageinstrument sein, und es ist nicht meine Aufgabe, dies zu beurteilen oder zu bewerten", sagte Benoit Coeure, der bei der BIZ das Innovation Hub leitet, in einem Interview mit Bloomberg Television. "Aber es hat den Test als Währung nicht bestanden, den Test als Zahlungsmittel nicht bestanden - einfach, weil sein Wert so stark schwankt."

Die BIZ gilt als "Notenbank der Notenbanken", ihre Eigentümer sind Federal Reserve, Europäische Zentralbank, Bundesbank & Co. Mit diesen arbeitet die in Basel ansässige Institution an Modellen, digitale Versionen der traditionellen Währungen auszugeben. Es sei wichtig für Notenbanken, den Bürgern finanzielle Sicherheit zu bieten und Wege zu finden, technologische Innovationen zu nutzen. Offizielle Digitalwährungen könnten die Funktionsweise von Geldes umwälzen.

"Die Zentralbanken konzentrieren sich auf ein Instrument, das Liquidität und Sicherheit bietet und das im globalen Zahlungssystem verwendet werden kann", sagte Coeure im Interview. "Deshalb wollen wir uns mit digitalen Zentralbankwährungen befassen. Krypto hat seinen eigenen Platz, aber es ist anders - es ist kein Zahlungsinstrument."

(Bloomberg)